Adieu Google Assistant : Gemini arrive sur Google TV Streamer, mais, surprise, Chromecast est également mis à jour.

Gemini pour TV arrive sur les appareils Google TV Streamer dès aujourd'hui, ce qui permet à l'Assistant d'être disponible sur un plus grand nombre de téléviseurs qu'en septembre, où il n'était disponible que sur quelques téléviseurs intelligents . La nouveauté réside dans l'expérience vocale : Gemini remplace l' Assistant Google , mais ses fonctionnalités restent inchangées. L'accent est mis sur une interaction plus conversationnelle . On peut demander des recommandations de films en fonction de nos genres préférés , obtenir un résumé de la dernière saison de la série que l'on regarde, ou encore afficher la caméra de surveillance sur grand écran. Le contrôle des appareils domestiques reste possible. Google déploiera la mise à jour des Google TV Streamers dans les prochaines semaines , et il n'y a aucun moyen de forcer son arrivée. Pour vérifier la disponibilité, ouvrez simplement les paramètres de Google TV Streamer et accédez à « Comptes et profils ». Sélectionnez le compte, puis « Assistant vocal ». Si l'appareil est compatible, nous trouverons l' option « Gemini pour TV » .
Puisqu'on en parle, nous souhaitons également signaler la publication d'une mise à jour pour Chromecast avec Google TV 4K ( version UTTC.250917.004 ). Le téléchargement pèse un peu plus de 760 Mo , ce qui est supérieur à la moyenne pour un package axé sur la sécurité et la stabilité . Gemini n'est pas mentionné dans cette mise à jour. Il est regrettable que le journal des modifications ne mentionne que la mise à jour d'octobre 2025 et des « améliorations système », sans plus de détails. Google n'a pas encore publié les notes de version complètes . Cependant, il ne faut pas s'attendre à une révolution pour un produit désormais abandonné, ce qui profite aux utilisateurs de Google Streamer et déplaît au grand public , qui, s'il souhaite une solution abordable avec Google TV, devra nécessairement se tourner vers des appareils tiers .
Puisqu'on en parle, nous souhaitons également signaler la publication d'une mise à jour pour Chromecast avec Google TV 4K ( version UTTC.250917.004 ). Le téléchargement pèse un peu plus de 760 Mo , ce qui est supérieur à la moyenne pour un package axé sur la sécurité et la stabilité . Gemini n'est pas mentionné dans cette mise à jour. Il est regrettable que le journal des modifications ne mentionne que la mise à jour d'octobre 2025 et des « améliorations système », sans plus de détails. Google n'a pas encore publié les notes de version complètes . Cependant, il ne faut pas s'attendre à une révolution pour un produit désormais abandonné, ce qui profite aux utilisateurs de Google Streamer et déplaît au grand public , qui, s'il souhaite une solution abordable avec Google TV, devra nécessairement se tourner vers des appareils tiers .
Plus d'actualités dans cette catégorie
12-11Google Messages devient un mini Photoshop : Remix retouche les photos grâce à l’IA directement dans la conversation.
11-11Google Maps est prêt pour… le réchauffement climatique. Une nouvelle fonctionnalité aidera les utilisateurs.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité