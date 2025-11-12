PubliÃ© le: 12/11/2025 @ 14:43:10: Par Nic007 Dans "Programmation"
Faire confiance aux assistants IA est pratique, mais pas toujours judicieux, surtout lorsqu'il s'agit de sujets sensibles. Selon un nouveau rapport faisant autoritÃ© , ils peuvent contribuer Ã dissimuler des troubles alimentaires et produire du contenu faisant la promotion de la minceur . L'analyse en question , rÃ©alisÃ©e par des chercheurs de Stanford et du Centre pour la dÃ©mocratie et la technologie (CDT) , dÃ©crit comment des outils accessibles au public tels que ChatGPT et Google Gemini , ainsi que Claude et Le Chat , fournissent des conseils sur des rÃ©gimes extrÃªmes , des astuces pour masquer les symptÃ´mes et des images improvisÃ©es. L'analyse met en lumiÃ¨re des fonctionnalitÃ©s conÃ§ues pour accroÃ®tre l'engagement mais qui, en rÃ©alitÃ©, amplifient les risques. L'un des aspects les plus inquiÃ©tants de cette recherche est le fait que des indications pratiques masquent les symptÃ´mes des troubles alimentaires. Google Gemini suggÃ©rait des astuces pour dissimuler une perte de poids et des idÃ©es pour simuler des repas. ChatGPT dÃ©crivait des mÃ©thodes pour masquer des vomissements frÃ©quents. Ceux qui les utilisent appliquent les mÃªmes modÃ¨les gÃ©nÃ©ratifs pour crÃ©er des images personnalisÃ©es , transformÃ©es en source d'inspiration pour la minceur . La production instantanÃ©e et sur mesure rend ce contenu plus pertinent et accessible, accentuant ainsi la pression sociale. La situation est d'autant plus complexe que les mannequins font preuve d'une certaine suffisance , un dÃ©faut que les entreprises du secteur reconnaissent. Cette attitude nuit Ã l'estime de soi , renforce les Ã©motions nÃ©gatives et encourage les comparaisons nÃ©fastes . Ces systÃ¨mes hÃ©ritent Ã©galement de prÃ©jugÃ©s culturels . Le rapport souligne qu'ils tendent Ã perpÃ©tuer l'idÃ©e fausse selon laquelle les troubles alimentaires ne touchent que les femmes blanches, cisgenres et trÃ¨s minces, ce qui entrave la reconnaissance des symptÃ´mes et l'accÃ¨s aux soins. Les barriÃ¨res de sÃ©curitÃ© actuelles sont insuffisantes. Selon les chercheurs, elles ne permettent pas de saisir les nuances cliniquement importantes de l'anorexie , de la boulimie et de l'hyperphagie boulimique qu'un professionnel compÃ©tent peut reconnaÃ®tre.
De nombreux cliniciens , membres de la famille et soignants ignorent encore le vÃ©ritable impact des outils gÃ©nÃ©ratifs sur les patients vulnÃ©rables. Les auteurs vous invitent Ã vous familiariser avec les services les plus courants , Ã en tester les points faibles et Ã en parler ouvertement avec les patients. Ce rapport intervient dans un contexte d'inquiÃ©tudes croissantes concernant le lien entre les assistants IA et la santÃ© mentale . Plusieurs Ã©tudes Ã©tablissent un lien entre l'utilisation de l'IA et des Ã©pisodes maniaques , des idÃ©es dÃ©lirantes , des comportements d'automutilation et des suicides . Les entreprises concernÃ©es, comme OpenAI , reconnaissent les risques potentiels et font face Ã un nombre croissant de poursuites judiciaires, tandis qu'elles s'efforcent d'amÃ©liorer leurs systÃ¨mes de protection. Mais Google , Anthropic et Mistral figurent Ã©galement parmi les fournisseurs d'assistants analysÃ©s dans l'Ã©tude, ce qui tÃ©moigne d'un problÃ¨me qui touche l'ensemble du secteur . En bref, c'est un nouveau signal d'alarme : nous nous prÃ©cipitons dans le dÃ©veloppement de l'intelligence artificielle sans prendre le temps d'Ã©tablir les rÃ¨gles et les limites qui, dans une sociÃ©tÃ© civilisÃ©e et respectueuse de l'Ã‰tat de droit, devraient Ãªtre la prioritÃ©. Mais l'Ã©conomie, elle, pousse dans une autre direction, et l'argent a toujours Ã©tÃ© un puissant moteur.
De nombreux cliniciens , membres de la famille et soignants ignorent encore le vÃ©ritable impact des outils gÃ©nÃ©ratifs sur les patients vulnÃ©rables. Les auteurs vous invitent Ã vous familiariser avec les services les plus courants , Ã en tester les points faibles et Ã en parler ouvertement avec les patients. Ce rapport intervient dans un contexte d'inquiÃ©tudes croissantes concernant le lien entre les assistants IA et la santÃ© mentale . Plusieurs Ã©tudes Ã©tablissent un lien entre l'utilisation de l'IA et des Ã©pisodes maniaques , des idÃ©es dÃ©lirantes , des comportements d'automutilation et des suicides . Les entreprises concernÃ©es, comme OpenAI , reconnaissent les risques potentiels et font face Ã un nombre croissant de poursuites judiciaires, tandis qu'elles s'efforcent d'amÃ©liorer leurs systÃ¨mes de protection. Mais Google , Anthropic et Mistral figurent Ã©galement parmi les fournisseurs d'assistants analysÃ©s dans l'Ã©tude, ce qui tÃ©moigne d'un problÃ¨me qui touche l'ensemble du secteur . En bref, c'est un nouveau signal d'alarme : nous nous prÃ©cipitons dans le dÃ©veloppement de l'intelligence artificielle sans prendre le temps d'Ã©tablir les rÃ¨gles et les limites qui, dans une sociÃ©tÃ© civilisÃ©e et respectueuse de l'Ã‰tat de droit, devraient Ãªtre la prioritÃ©. Mais l'Ã©conomie, elle, pousse dans une autre direction, et l'argent a toujours Ã©tÃ© un puissant moteur.
Liens
Lien (1 Clics)
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
05-11OpenAI lance Sora 2 sur Android : lâ€™invasion des deepfakes se heurte Ã des problÃ¨mes dâ€™APK
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©