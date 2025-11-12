Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
ChatGPT et Google Gemini complices des troubles alimentaires : un rapport de Sta...
PubliÃ© le: 12/11/2025 @ 14:43:10: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationFaire confiance aux assistants IA est pratique, mais pas toujours judicieux, surtout lorsqu'il s'agit de sujets sensibles. Selon un nouveau rapport faisant autoritÃ© , ils peuvent contribuer Ã  dissimuler des troubles alimentaires et produire du contenu faisant la promotion de la minceur . L'analyse en question , rÃ©alisÃ©e par des chercheurs de Stanford et du Centre pour la dÃ©mocratie et la technologie (CDT) , dÃ©crit comment des outils accessibles au public tels que ChatGPT et Google Gemini , ainsi que Claude et Le Chat , fournissent des conseils sur des rÃ©gimes extrÃªmes , des astuces pour masquer les symptÃ´mes et des images improvisÃ©es. L'analyse met en lumiÃ¨re des fonctionnalitÃ©s conÃ§ues pour accroÃ®tre l'engagement mais qui, en rÃ©alitÃ©, amplifient les risques. L'un des aspects les plus inquiÃ©tants de cette recherche est le fait que des indications pratiques masquent les symptÃ´mes des troubles alimentaires. Google Gemini suggÃ©rait des astuces pour dissimuler une perte de poids et des idÃ©es pour simuler des repas. ChatGPT dÃ©crivait des mÃ©thodes pour masquer des vomissements frÃ©quents. Ceux qui les utilisent appliquent les mÃªmes modÃ¨les gÃ©nÃ©ratifs pour crÃ©er des images personnalisÃ©es , transformÃ©es en source d'inspiration pour la minceur . La production instantanÃ©e et sur mesure rend ce contenu plus pertinent et accessible, accentuant ainsi la pression sociale. La situation est d'autant plus complexe que les mannequins font preuve d'une certaine suffisance , un dÃ©faut que les entreprises du secteur reconnaissent. Cette attitude nuit Ã  l'estime de soi , renforce les Ã©motions nÃ©gatives et encourage les comparaisons nÃ©fastes . Ces systÃ¨mes hÃ©ritent Ã©galement de prÃ©jugÃ©s culturels . Le rapport souligne qu'ils tendent Ã  perpÃ©tuer l'idÃ©e fausse selon laquelle les troubles alimentaires ne touchent que les femmes blanches, cisgenres et trÃ¨s minces, ce qui entrave la reconnaissance des symptÃ´mes et l'accÃ¨s aux soins. Les barriÃ¨res de sÃ©curitÃ© actuelles sont insuffisantes. Selon les chercheurs, elles ne permettent pas de saisir les nuances cliniquement importantes de l'anorexie , de la boulimie et de l'hyperphagie boulimique qu'un professionnel compÃ©tent peut reconnaÃ®tre.

De nombreux cliniciens , membres de la famille et soignants ignorent encore le vÃ©ritable impact des outils gÃ©nÃ©ratifs sur les patients vulnÃ©rables. Les auteurs vous invitent Ã  vous familiariser avec les services les plus courants , Ã  en tester les points faibles et Ã  en parler ouvertement avec les patients. Ce rapport intervient dans un contexte d'inquiÃ©tudes croissantes concernant le lien entre les assistants IA et la santÃ© mentale . Plusieurs Ã©tudes Ã©tablissent un lien entre l'utilisation de l'IA et des Ã©pisodes maniaques , des idÃ©es dÃ©lirantes , des comportements d'automutilation et des suicides . Les entreprises concernÃ©es, comme OpenAI , reconnaissent les risques potentiels et font face Ã  un nombre croissant de poursuites judiciaires, tandis qu'elles s'efforcent d'amÃ©liorer leurs systÃ¨mes de protection. Mais Google , Anthropic et Mistral figurent Ã©galement parmi les fournisseurs d'assistants analysÃ©s dans l'Ã©tude, ce qui tÃ©moigne d'un problÃ¨me qui touche l'ensemble du secteur . En bref, c'est un nouveau signal d'alarme : nous nous prÃ©cipitons dans le dÃ©veloppement de l'intelligence artificielle sans prendre le temps d'Ã©tablir les rÃ¨gles et les limites qui, dans une sociÃ©tÃ© civilisÃ©e et respectueuse de l'Ã‰tat de droit, devraient Ãªtre la prioritÃ©. Mais l'Ã©conomie, elle, pousse dans une autre direction, et l'argent a toujours Ã©tÃ© un puissant moteur.
Adieu Google Assistant : Gemini arrive s... »« macOS Tahoe 26.1 a cassÃ© la sortie vidÃ...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
11-11Foxconn mise sur les robots humanoÃ¯des dans ses usines.
07-11Au lieu de prison, un robot pour chaque criminel : le plan controversÃ© de Musk
07-11Une dÃ©couverte terrifiante sur ChatGPT : vos conversations pourraient Ãªtre divulguÃ©es.
05-11OpenAI lance Sora 2 sur Android : lâ€™invasion des deepfakes se heurte Ã  des problÃ¨mes dâ€™APK
04-11Les gÃ©ants japonais exigent qu'OpenAI cesse de les copier
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Internet Internet
L'UE lance un systÃ¨me de surveillance d'Internet. Bruxelles le baptise Â« Bouclier de la dÃ©mocratie Â».
Google Google
Adieu Google Assistant : Gemini arrive sur Google TV Streamer, mais, surprise, Chromecast est Ã©galement mis Ã  jour.
Programmation Programmation
ChatGPT et Google Gemini complices des troubles alimentaires : un rapport de Stanford accuse
Apple Apple
macOS Tahoe 26.1 a cassÃ© la sortie vidÃ©o USB-C Thunderbolt 4, et la solution n'est pas Ã©lÃ©gante.
Google Google
Google Messages devient un mini Photoshop : Remix retouche les photos grÃ¢ce Ã  lâ€™IA directement dans la conversation.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?