macOS Tahoe 26.1 a cassé la sortie vidéo USB-C Thunderbolt 4, et la solution n'est pas élégante.

Après la mise à jour de macOS Tahoe vers la version 26.1, certains utilisateurs ont constaté un problème inattendu : leur moniteur ne fonctionnait plus avec leur Mac . L'écran en lui-même fonctionne parfaitement, mais la dernière mise à jour de macOS a apporté des modifications, notamment pour ceux qui utilisaient la sortie vidéo Thunderbolt 4 (via USB-C). Pour des raisons inconnues, le Tahoe 26.1 ne semble plus prendre en charge correctement cette fonctionnalité, à quelques exceptions près. La première information, tirée d'une discussion sur Reddit , concerne le câble . Il semblerait qu'avec le câble « Thunderbolt 5 (USB-C) Pro », vendu par Apple pour « seulement » 79 € , tout fonctionne comme avant. Nous n'avons évidemment pas vérifié par nous-mêmes si c'est réellement le cas, non seulement à cause de son prix exorbitant, mais aussi parce que ce câble est surdimensionné pour de nombreuses configurations (il prend en charge le Thunderbolt 5 et le DisplayPort 2.1, avec des résolutions jusqu'à 16K). L'autre solution, plus réalisable mais toujours imparfaite, consiste à rétrograder le mode DisplayPort utilisé par l'écran. Avec DisplayPort 1.4 , le moniteur ne détecte pas l'entrée vidéo USB-C lorsqu'il est connecté au Mac. En revenant à une version précédente, tout fonctionne à nouveau.
Il est regrettable que, de cette manière, à des résolutions de 2 560 × 1 600 pixels et supérieures, le taux de rafraîchissement soit bloqué à 60 Hz , une solution qui n’est certainement pas optimale pour ceux qui possèdent un moniteur avec un taux de rafraîchissement plus élevé. Nous ignorons si Apple a reconnu le problème , et donc si une future mise à jour de macOS le corrigera, ni même son ampleur réelle. Nous poursuivons nos recherches sur la solution filaire , en envisageant éventuellement des solutions tierces moins coûteuses. Il est toutefois frustrant de devoir remplacer un câble qui fonctionnait encore la veille, simplement à cause d'une mise à jour logicielle.
