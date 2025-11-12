Google Messages devient un mini Photoshop : Remix retouche les photos grÃ¢ce Ã  lâ€™IA directement dans la conversation.

Se connecter  
PubliÃ© le: 12/11/2025 @ 14:40:59: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle Messages introduit Remix pour les photos, une fonctionnalitÃ© d'Ã©dition annoncÃ©e avec la mise Ã  jour Pixel de novembre 2025. SÃ©lectionnez une image, saisissez une instruction et obtenez un aperÃ§u modifiÃ© directement dans la conversation, sans quitter l'application. Cette fonctionnalitÃ© utilise le modÃ¨le de gÃ©nÃ©ration et de retouche d'images Nano Banana , dÃ©jÃ  prÃ©sent dans l' application Gemini . Google commence son dÃ©ploiement sur le Pixel 6 et les modÃ¨les ultÃ©rieurs, avec une disponibilitÃ© progressive par langue et rÃ©gion sur tous les tÃ©lÃ©phones Android . Dans une conversation, insÃ©rez simplement une photo pour faire apparaÃ®tre le bouton Remix en bas Ã  gauche, ornÃ© d'une pilule. Vous pourrez ensuite saisir vos instructions dans le champ Â« DÃ©crivez les modifications souhaitÃ©es Â» et envoyer le tout grÃ¢ce au bouton en forme de banane . Google propose Ã©galement quelques idÃ©es suggÃ©rÃ©es , telles que Â« CrÃ©er une minifigurine personnalisÃ©e Â» ou Â« Donner Ã  votre photo un effet film instantanÃ© Â». Lâ€™interface reste celle de la galerie intÃ©grÃ©e Ã  Google Messages . Avant l'envoi, vous pouvez prÃ©visualiser l' image modifiÃ©e et mÃªme la tÃ©lÃ©charger. Toutes les images gÃ©nÃ©rÃ©es affichent le filigrane Â« Gemini Spark Â» (une petite Ã©toile) dans le coin infÃ©rieur droit, ce qui vous permet de les identifier facilement. Remix rejoint les fonctionnalitÃ©s d'images dÃ©jÃ  prÃ©sentes dans Google Messages , comme Photomoji et Selfie GIF .

Cette fonctionnalitÃ© est disponible sur le Pixel 6 et les modÃ¨les ultÃ©rieurs, et c'est une premiÃ¨re pour tous les appareils Android . Elle est actuellement dÃ©ployÃ©e en anglais pour les utilisateurs RCS dans certains pays, et sera disponible dans d'autres pays et langues ultÃ©rieurement. Google dÃ©ploie actuellement Remix auprÃ¨s des utilisateurs bÃªta de Google Messages . L'entreprise prÃ©voit d'Ã©tendre le service Ã  d'autres pays et langues dans les prochains mois. Les premiers marchÃ©s concernÃ©s sont les Ã‰tats-Unis, l'Australie, le Canada, l'Inde, l'Irlande, la Nouvelle-ZÃ©lande et le Royaume-Uni ; la majeure partie de l'Europe devra donc patienter.
