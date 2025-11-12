Play Store : les applications peuvent désormais être désinstallées à distance.

Gérer les applications entre votre téléphone et votre tablette n'a jamais été aussi simple, surtout lorsque vous souhaitez supprimer une application d'un appareil que vous n'avez pas en main sur le moment. La version 48.8 du Play Store introduit un nouveau raccourci : lancer la désinstallation à distance depuis l’ onglet de l’application , sans toucher à l’appareil secondaire. Nous trouvons désormais un bouton « Désinstaller » sur les onglets des applications du Play Store de notre téléphone. Appuyer dessus permet de supprimer l'application à distance de tous les appareils liés au compte Google , sans avoir à manipuler l'appareil concerné. Ce raccourci s'avère pratique lorsqu'on a la même application installée sur plusieurs appareils secondaires , comme une tablette , et qu'on souhaite supprimer rapidement les éléments qu'on utilise rarement. Moins d'étapes et moins de contraintes, surtout pour ceux qui gèrent une bibliothèque d'applications volumineuse et parfois difficile à maîtriser.
Cette fonctionnalité ne sort pas de nulle part : certains l'avaient aperçue en août , mais elle fait désormais officiellement partie de la version 48.8 du Play Store . La mise à jour est en cours de déploiement progressif sur la branche stable et devrait être disponible pour tous les utilisateurs prochainement. Son utilisation est très simple et commence par la section Play Store où l'on peut déjà mettre à jour et gérer les applications sur l'appareil.
- Accédez à Gérer les applications et l'appareil, puis à Gérer.
- Utilisez le filtre en haut à gauche pour sélectionner l' appareil qui vous intéresse.
- Nous sélectionnons les applications à supprimer en cliquant sur le carré situé à droite.
- Appuyez sur l' icône de la corbeille en haut à droite pour confirmer.
