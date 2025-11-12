Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Linux a aussi besoin de protection. Voici un antivirus pour les utilisateurs quo...
PubliÃ© le: 12/11/2025 @ 14:37:00: Par Nic007 Dans "Linux"
LinuxKaspersky Lab a lancÃ© la premiÃ¨re version de son antivirus phare pour les utilisateurs Linux. Jusqu'Ã  prÃ©sent, les solutions de l'entreprise Ã©taient exclusivement rÃ©servÃ©es aux entreprises. L'Ã©diteur russe de logiciels de sÃ©curitÃ© rappelle ainsi aux utilisateurs que les systÃ¨mes Linux sont Ã©galement vulnÃ©rables aux cyberattaques et ne constituent plus un refuge sÃ»r dans le monde numÃ©rique. Pendant des annÃ©es, la communautÃ© technologique a cru que Linux n'avait pas besoin d'antivirus. Sa structure de sÃ©curitÃ©, son modÃ¨le de gestion des permissions et ses dÃ©pÃ´ts de logiciels centralisÃ©s Ã©taient censÃ©s le protÃ©ger efficacement contre les infections. Cependant, la rÃ©alitÃ© a changÃ©. La popularitÃ© croissante du systÃ¨me auprÃ¨s des particuliers et des serveurs en a fait une cible de choix pour les cybercriminels. Kaspersky Lab souligne que le nombre d'attaques ciblant les utilisateurs de Linux a Ã©tÃ© multipliÃ© par plus de vingt au cours des cinq derniÃ¨res annÃ©es. L'entreprise rappelle un incident majeur survenu en 2024, lorsqu'une porte dÃ©robÃ©e a Ã©tÃ© dÃ©couverte dans l'utilitaire de compression xz, considÃ©rÃ©e par les experts comme l'une des plus dangereuses de l'histoire du systÃ¨me d'exploitation. Pour l'Ã©diteur, c'est la preuve que Linux n'est plus un havre de sÃ©curitÃ©.

Kaspersky Anti-Virus pour Linux propose un ensemble de fonctionnalitÃ©s similaires Ã  celles de la version Windows. Le programme utilise l'analyse comportementale et l'analyse assistÃ©e par l'IA pour dÃ©tecter en temps rÃ©el les processus et fichiers malveillants. Il permet d'analyser aussi bien le disque systÃ¨me que les pÃ©riphÃ©riques de stockage externes. L'application intÃ¨gre Ã©galement une protection anti-hameÃ§onnage, qui avertit en cas de tentatives d'hameÃ§onnage, ainsi qu'un module de paiement sÃ©curisÃ©. Ce dernier vÃ©rifie l'authenticitÃ© des sites web bancaires avant que les utilisateurs ne saisissent leurs informations de carte ou ne se connectent Ã  leurs comptes. GrÃ¢ce Ã  cela, les utilisateurs de Linux bÃ©nÃ©ficient d'un outil de sÃ©curitÃ© pleinement fonctionnel, identique aux solutions disponibles sur les plateformes plus populaires.

Les experts soulignent que la dÃ©cision de Kaspersky Lab s'inscrit dans une tendance plus large. Linux, autrefois rÃ©servÃ© aux programmeurs et aux administrateurs systÃ¨me, s'installe de plus en plus sur les ordinateurs des utilisateurs lambda. De nombreux fabricants proposent des ordinateurs portables avec des distributions Linux prÃ©installÃ©es, et le dÃ©veloppement d'interfaces graphiques et d'applications bureautiques attire une nouvelle clientÃ¨le. Cette popularitÃ© croissante s'accompagne toutefois de risques accrus. Les cybercriminels commencent Ã  cibler les profits potentiels. Pour Kaspersky, c'est le moment idÃ©al pour Ã©tendre son offre Ã  un segment jusqu'alors considÃ©rÃ© comme trop confidentiel. Ce nouveau produit est disponible pour les principales distributions Linux 64 bits. Il est distribuÃ© aux formats DEB et RPM, ce qui le rend installable sur la plupart des systÃ¨mes courants. Kaspersky propose trois niveaux de licence : Standard, Plus et Premium. Lâ€™abonnement le moins cher coÃ»te 39 $ par an. Chaque option peut Ãªtre testÃ©e pendant 30 jours. L'Ã©dition Standard offre une protection antivirus de base, identique Ã  celle proposÃ©e aux utilisateurs de Windows. Pour ceux qui utilisent Linux Ã  des fins personnelles ou Ã©ducatives uniquement, cette protection est gÃ©nÃ©ralement suffisante.

Une partie de la communautÃ© open source reste sceptique. Nombreux sont ceux qui estiment que les systÃ¨mes d'autorisation Ã©tendus et les dÃ©pÃ´ts de paquets offrent une protection suffisante contre les menaces. Cependant, les experts en cybersÃ©curitÃ© mettent en garde de plus en plus contre l'Ã©mergence de nouvelles formes d'attaques Ã  mesure que la plateforme gagne en popularitÃ©, notamment celles impliquant l'ingÃ©nierie sociale, le phishing et les scripts malveillants intÃ©grÃ©s aux extensions de navigateur. Câ€™est le dÃ©but dâ€™une nouvelle phase pour Kaspersky. Linux, auparavant considÃ©rÃ© comme une alternative sÃ©curisÃ©e Ã  Windows, entre dans un domaine oÃ¹ il a besoin de sa propre protection.
Play Store : les applications peuvent dÃ... »« Microsoft accusÃ© de pratiques dÃ©loyale...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
29-10Changements majeurs sous Linux : deux mises Ã  jour importantes en une semaine
28-10Linus Torvalds a publiÃ© une nouvelle version de Linux. Cette fois, tout se passe bien.
10-10La derniÃ¨re version d'Ubuntu arrive Ã  pleine vitesse, juste Ã  temps pour la fin de Windows 10
19-09Linux est en train de perdre la bataille des utilisateurs de Windows 10 : Ils prÃ©fÃ¨rent investir dans du nouveau matÃ©riel.
05-09Nouveau Linux Mint avec des fonctionnalitÃ©s manquantes Ã  Windows et synchronisation avec Android
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Internet Internet
L'UE lance un systÃ¨me de surveillance d'Internet. Bruxelles le baptise Â« Bouclier de la dÃ©mocratie Â».
Google Google
Adieu Google Assistant : Gemini arrive sur Google TV Streamer, mais, surprise, Chromecast est Ã©galement mis Ã  jour.
Programmation Programmation
ChatGPT et Google Gemini complices des troubles alimentaires : un rapport de Stanford accuse
Apple Apple
macOS Tahoe 26.1 a cassÃ© la sortie vidÃ©o USB-C Thunderbolt 4, et la solution n'est pas Ã©lÃ©gante.
Google Google
Google Messages devient un mini Photoshop : Remix retouche les photos grÃ¢ce Ã  lâ€™IA directement dans la conversation.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?