Kaspersky Lab a lancÃ© la premiÃ¨re version de son antivirus phare pour les utilisateurs Linux. Jusqu'Ã prÃ©sent, les solutions de l'entreprise Ã©taient exclusivement rÃ©servÃ©es aux entreprises. L'Ã©diteur russe de logiciels de sÃ©curitÃ© rappelle ainsi aux utilisateurs que les systÃ¨mes Linux sont Ã©galement vulnÃ©rables aux cyberattaques et ne constituent plus un refuge sÃ»r dans le monde numÃ©rique. Pendant des annÃ©es, la communautÃ© technologique a cru que Linux n'avait pas besoin d'antivirus. Sa structure de sÃ©curitÃ©, son modÃ¨le de gestion des permissions et ses dÃ©pÃ´ts de logiciels centralisÃ©s Ã©taient censÃ©s le protÃ©ger efficacement contre les infections. Cependant, la rÃ©alitÃ© a changÃ©. La popularitÃ© croissante du systÃ¨me auprÃ¨s des particuliers et des serveurs en a fait une cible de choix pour les cybercriminels. Kaspersky Lab souligne que le nombre d'attaques ciblant les utilisateurs de Linux a Ã©tÃ© multipliÃ© par plus de vingt au cours des cinq derniÃ¨res annÃ©es. L'entreprise rappelle un incident majeur survenu en 2024, lorsqu'une porte dÃ©robÃ©e a Ã©tÃ© dÃ©couverte dans l'utilitaire de compression xz, considÃ©rÃ©e par les experts comme l'une des plus dangereuses de l'histoire du systÃ¨me d'exploitation. Pour l'Ã©diteur, c'est la preuve que Linux n'est plus un havre de sÃ©curitÃ©.
Kaspersky Anti-Virus pour Linux propose un ensemble de fonctionnalitÃ©s similaires Ã celles de la version Windows. Le programme utilise l'analyse comportementale et l'analyse assistÃ©e par l'IA pour dÃ©tecter en temps rÃ©el les processus et fichiers malveillants. Il permet d'analyser aussi bien le disque systÃ¨me que les pÃ©riphÃ©riques de stockage externes. L'application intÃ¨gre Ã©galement une protection anti-hameÃ§onnage, qui avertit en cas de tentatives d'hameÃ§onnage, ainsi qu'un module de paiement sÃ©curisÃ©. Ce dernier vÃ©rifie l'authenticitÃ© des sites web bancaires avant que les utilisateurs ne saisissent leurs informations de carte ou ne se connectent Ã leurs comptes. GrÃ¢ce Ã cela, les utilisateurs de Linux bÃ©nÃ©ficient d'un outil de sÃ©curitÃ© pleinement fonctionnel, identique aux solutions disponibles sur les plateformes plus populaires.
Les experts soulignent que la dÃ©cision de Kaspersky Lab s'inscrit dans une tendance plus large. Linux, autrefois rÃ©servÃ© aux programmeurs et aux administrateurs systÃ¨me, s'installe de plus en plus sur les ordinateurs des utilisateurs lambda. De nombreux fabricants proposent des ordinateurs portables avec des distributions Linux prÃ©installÃ©es, et le dÃ©veloppement d'interfaces graphiques et d'applications bureautiques attire une nouvelle clientÃ¨le. Cette popularitÃ© croissante s'accompagne toutefois de risques accrus. Les cybercriminels commencent Ã cibler les profits potentiels. Pour Kaspersky, c'est le moment idÃ©al pour Ã©tendre son offre Ã un segment jusqu'alors considÃ©rÃ© comme trop confidentiel. Ce nouveau produit est disponible pour les principales distributions Linux 64 bits. Il est distribuÃ© aux formats DEB et RPM, ce qui le rend installable sur la plupart des systÃ¨mes courants. Kaspersky propose trois niveaux de licence : Standard, Plus et Premium. Lâ€™abonnement le moins cher coÃ»te 39 $ par an. Chaque option peut Ãªtre testÃ©e pendant 30 jours. L'Ã©dition Standard offre une protection antivirus de base, identique Ã celle proposÃ©e aux utilisateurs de Windows. Pour ceux qui utilisent Linux Ã des fins personnelles ou Ã©ducatives uniquement, cette protection est gÃ©nÃ©ralement suffisante.
Une partie de la communautÃ© open source reste sceptique. Nombreux sont ceux qui estiment que les systÃ¨mes d'autorisation Ã©tendus et les dÃ©pÃ´ts de paquets offrent une protection suffisante contre les menaces. Cependant, les experts en cybersÃ©curitÃ© mettent en garde de plus en plus contre l'Ã©mergence de nouvelles formes d'attaques Ã mesure que la plateforme gagne en popularitÃ©, notamment celles impliquant l'ingÃ©nierie sociale, le phishing et les scripts malveillants intÃ©grÃ©s aux extensions de navigateur. Câ€™est le dÃ©but dâ€™une nouvelle phase pour Kaspersky. Linux, auparavant considÃ©rÃ© comme une alternative sÃ©curisÃ©e Ã Windows, entre dans un domaine oÃ¹ il a besoin de sa propre protection.
