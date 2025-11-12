Microsoft accusé de pratiques déloyales dans la promotion du navigateur Edge

Publié le: 12/11/2025 @ 00:11:59: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Microsoft tente depuis des années d'accroître la popularité de son navigateur Edge, mais ses méthodes ont suscité la controverse. Par le passé, l'entreprise a été accusée d'avoir recours à des pratiques douteuses pour forcer les utilisateurs à adopter Edge. Ces actions incluent l'affichage de publicités plein écran sur la page de téléchargement de Chrome et la mise en avant de contenus « recommandés » dans la barre latérale. Le géant de Redmond encourage les utilisateurs à privilégier Edge lorsqu'ils tentent de télécharger Chrome, en comparant les deux navigateurs et en listant leurs avantages et inconvénients. Bien que l'entreprise ait légèrement modifié son approche, tout n'est pas encore parfait, du moins selon ses concurrents. En réaction à ces pratiques, la Browser Choice Alliance, une organisation représentant des entreprises comme Google Chrome, Opera et Vivaldi, a accusé Microsoft de corrompre les utilisateurs en leur offrant des points Microsoft Rewards en échange de l'utilisation du navigateur Edge. L'organisation soutient que Microsoft devrait laisser aux utilisateurs la liberté de choisir leur navigateur, plutôt que de tenter de limiter la concurrence par de telles méthodes déloyales. Microsoft Rewards est une plateforme permettant aux utilisateurs de cumuler des points en utilisant le moteur de recherche Bing et le navigateur Edge. Ces points peuvent ensuite être échangés contre des récompenses telles que des cartes-cadeaux Microsoft Store et Xbox, ainsi que pour participer à des tirages au sort afin de gagner du matériel, notamment une console Xbox Series X. Si le concept de récompenses peut paraître attrayant, la Browser Choice Alliance affirme qu'il s'agit d'un moyen de manipuler les utilisateurs pour les inciter à choisir le navigateur de Microsoft.
L'organisation a également mis en lumière d'autres pratiques de promotion d'Edge susceptibles d'être considérées comme anticoncurrentielles. Il s'agit notamment de la redirection des interactions de Microsoft 365 vers Edge, de l'affichage de publicités pour Edge à divers endroits du système et de la réinitialisation d'Edge à ses paramètres par défaut même après que l'utilisateur ait tenté de passer à un autre navigateur. Bien que la Browser Choice Alliance n'ait pas encore intenté d'action en justice spécifique contre Microsoft, l'organisation exhorte les autorités de réglementation à se pencher sur la question et à enquêter sur les pratiques de l'entreprise. Microsoft n'est pas la première entreprise à recourir à de telles méthodes controversées. Google, par exemple, a également été accusé de manipuler les résultats de recherche et de promouvoir ses produits de manière à limiter l'accès à d'autres solutions. Cependant, c’est maintenant, alors que Microsoft entre en concurrence de plus en plus directe avec ses concurrents, que de telles pratiques deviennent plus visibles et peuvent faire l’objet d’un examen plus approfondi. Microsoft Edge tire-t-il profit de telles pratiques ? D'après les données du marché des navigateurs web, notamment celles de StatCounter, Microsoft Edge détenait une part de marché modeste de 4,61 % en octobre, le plaçant en quatrième position.
L'organisation a également mis en lumière d'autres pratiques de promotion d'Edge susceptibles d'être considérées comme anticoncurrentielles. Il s'agit notamment de la redirection des interactions de Microsoft 365 vers Edge, de l'affichage de publicités pour Edge à divers endroits du système et de la réinitialisation d'Edge à ses paramètres par défaut même après que l'utilisateur ait tenté de passer à un autre navigateur. Bien que la Browser Choice Alliance n'ait pas encore intenté d'action en justice spécifique contre Microsoft, l'organisation exhorte les autorités de réglementation à se pencher sur la question et à enquêter sur les pratiques de l'entreprise. Microsoft n'est pas la première entreprise à recourir à de telles méthodes controversées. Google, par exemple, a également été accusé de manipuler les résultats de recherche et de promouvoir ses produits de manière à limiter l'accès à d'autres solutions. Cependant, c’est maintenant, alors que Microsoft entre en concurrence de plus en plus directe avec ses concurrents, que de telles pratiques deviennent plus visibles et peuvent faire l’objet d’un examen plus approfondi. Microsoft Edge tire-t-il profit de telles pratiques ? D'après les données du marché des navigateurs web, notamment celles de StatCounter, Microsoft Edge détenait une part de marché modeste de 4,61 % en octobre, le plaçant en quatrième position.
Plus d'actualités dans cette catégorie
10-11Chrome affiche deux onglets côte à côte dans la même fenêtre. Voici comment activer le mode Split View.
06-11Atlas, le navigateur d'IA d'OpenAI, est sous le feu des critiques : il évite les poursuites judiciaires et s'affranchit des barrières payantes.
05-11Amazon déclare la guerre aux navigateurs dotés d'IA : et non, ce n'est pas pour le bien des utilisateurs.
04-11Chrome remplit désormais automatiquement les informations du passeport, du permis de conduire et de la plaque d'immatriculation.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité