Android consommera moins de batterie. Les smartphones auront une autonomie prolongée.

Google a annoncé de nouvelles règles concernant les applications disponibles sur le Play Store, qui entreront en vigueur en mars 2026. Ces règles visent à avertir les utilisateurs des programmes qui consomment beaucoup de batterie. Conformément à ces règles, les applications entraînant une consommation excessive de batterie pourront être signalées sur le Play Store, ce qui pourrait dissuader les utilisateurs de les télécharger. Ces applications pourront également être exclues des principales sections de découverte d'applications, telles que les recommandations. Google souhaite améliorer l'expérience utilisateur Android en pénalisant les applications qui consomment beaucoup de batterie et abusent du mécanisme de maintien de l'activité. Cette fonctionnalité empêche la mise en veille de l'appareil lorsqu'un processus ou une application doit rester actif. Elle maintient le processeur et l'écran actifs, les empêchant de s'éteindre lorsque l'utilisateur n'interagit pas avec l'appareil. Google reconnaît que les applications qui fonctionnent en arrière-plan plus de deux heures par jour et abusent du verrouillage de l'écran ont un impact négatif sur l'autonomie de la batterie. Il existe des exceptions, notamment pour les fonctions système telles que la lecture de musique ou le transfert de données initié par l'utilisateur. Les utilisateurs de smartphones et de tablettes Android bénéficieront évidemment de ce changement, tandis que les développeurs qui publient leurs applications sur le Play Store seront perdants.
Lorsqu'une application dépasse une certaine limite, ses développeurs reçoivent une notification. Ils peuvent alors analyser le problème et le corriger avant que Google ne limite la diffusion de l'application sur sa plateforme. Pour les applications non conformes aux nouvelles normes, Google affiche un avertissement sur leur page Google Play : « Cette application peut consommer plus de batterie que prévu en raison d'une activité en arrière-plan importante. » Google comprend que les développeurs ont besoin de temps pour implémenter les changements. C'est pourquoi l'entreprise leur offre un accès anticipé aux indicateurs de consommation énergétique excessive. Les développeurs pourront ainsi observer dès maintenant les performances de leurs applications à cet égard et corriger les éventuels problèmes avant l'entrée en vigueur de la nouvelle politique. Google, en collaboration avec Samsung, a intégré un indicateur de consommation excessive de batterie au panneau « Android Vitals » de la Play Console. Ces modifications permettront aux utilisateurs Android d'avoir davantage confiance dans l'impact des applications téléchargées sur l'autonomie de leur appareil.
