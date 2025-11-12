Android consommera moins de batterie. Les smartphones auront une autonomie prolongée.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Android consommera moins de batterie. Les smartphones auront une autonomie prolo...
Publié le: 12/11/2025 @ 00:10:56: Par Nic007 Dans "Android"
AndroidGoogle a annoncé de nouvelles règles concernant les applications disponibles sur le Play Store, qui entreront en vigueur en mars 2026. Ces règles visent à avertir les utilisateurs des programmes qui consomment beaucoup de batterie. Conformément à ces règles, les applications entraînant une consommation excessive de batterie pourront être signalées sur le Play Store, ce qui pourrait dissuader les utilisateurs de les télécharger. Ces applications pourront également être exclues des principales sections de découverte d'applications, telles que les recommandations. Google souhaite améliorer l'expérience utilisateur Android en pénalisant les applications qui consomment beaucoup de batterie et abusent du mécanisme de maintien de l'activité. Cette fonctionnalité empêche la mise en veille de l'appareil lorsqu'un processus ou une application doit rester actif. Elle maintient le processeur et l'écran actifs, les empêchant de s'éteindre lorsque l'utilisateur n'interagit pas avec l'appareil. Google reconnaît que les applications qui fonctionnent en arrière-plan plus de deux heures par jour et abusent du verrouillage de l'écran ont un impact négatif sur l'autonomie de la batterie. Il existe des exceptions, notamment pour les fonctions système telles que la lecture de musique ou le transfert de données initié par l'utilisateur. Les utilisateurs de smartphones et de tablettes Android bénéficieront évidemment de ce changement, tandis que les développeurs qui publient leurs applications sur le Play Store seront perdants.

Lorsqu'une application dépasse une certaine limite, ses développeurs reçoivent une notification. Ils peuvent alors analyser le problème et le corriger avant que Google ne limite la diffusion de l'application sur sa plateforme. Pour les applications non conformes aux nouvelles normes, Google affiche un avertissement sur leur page Google Play : « Cette application peut consommer plus de batterie que prévu en raison d'une activité en arrière-plan importante. » Google comprend que les développeurs ont besoin de temps pour implémenter les changements. C'est pourquoi l'entreprise leur offre un accès anticipé aux indicateurs de consommation énergétique excessive. Les développeurs pourront ainsi observer dès maintenant les performances de leurs applications à cet égard et corriger les éventuels problèmes avant l'entrée en vigueur de la nouvelle politique. Google, en collaboration avec Samsung, a intégré un indicateur de consommation excessive de batterie au panneau « Android Vitals » de la Play Console. Ces modifications permettront aux utilisateurs Android d'avoir davantage confiance dans l'impact des applications téléchargées sur l'autonomie de leur appareil.
Microsoft accusé de pratiques déloyale... »« Les Technos : Episode du 11 novembre
Plus d'actualités dans cette catégorie
06-11Android s'apprête à connaître une révolution mondiale : boutiques alternatives, paiements en ligne et commissions réduites.
05-11Android 16 rend-il Android Auto complètement dingue ? Les signalements de problèmes se multiplient
24-10Les rapports Maps pour Android Auto seront bientôt disponibles pour tous
21-10L'emblématique Windows XP porté sur smartphone Android. Ça marche à merveille !
21-10Android Auto est mis à jour : pourquoi passer à Android 9.0 (ou rester à la traîne)
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Navigateurs Navigateurs
Microsoft accusé de pratiques déloyales dans la promotion du navigateur Edge
Android Android
Android consommera moins de batterie. Les smartphones auront une autonomie prolongée.
Les Technos Les Technos
Les Technos : Episode du 11 novembre
Google Google
Google a lancé Gemini sur tous les téléviseurs modernes.
Matériel Matériel
Le Samsung Galaxy S26 sera commercialisé avec deux processeurs.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?