Les Technos : Episode du 11 novembre
Publié le: 11/11/2025 @ 20:24:44: Par zion Dans "Les Technos"
Les Technos




• Introduction (00:00:00) : Pannes cloud majeures, levée de fonds dans l’IoT, secrets de Doctolib, réseaux sociaux toxiques et histoire d’Infomaniak : l’équipe fait le tour des grandes news tech du mois, débats et bonne humeur inclus.

• Quand le cloud nous tombe sur la tête (00:02:24) : Deux pannes cloud majeures en une semaine: quelles leçons en tirer?
(Sources : amazon.com (https://aws.amazon.com/message/101925/) , (https://azure.status.microsoft/en-us/...) et degruyterbrill.com (https://www.degruyterbrill.com/docume...) )

• Environnement: Quand Dehli fait tomber la Pluie (00:21:25) : Quand une ville décide de faire tomber la pluie pour lutter contre la pollution.
(Source : sciencepost.fr (https://sciencepost.fr/new-delhi-prov...) )

• Après 12 ans, Doctolib devient rentable ! (00:27:47) : La saga Doctolib et son créateur Stanislas Niox Chateau.
(Sources : wikipedia.org (https://fr.wikipedia.org/wiki/Doctolib) et wikipedia.org (https://fr.wikipedia.org/wiki/Stanisl...) )
Le lendemain de notre séance d’enregistrement, on apprenait que l’Autorité de la concurrence avait infligé une amende de 4,7 millions d’euros à Doctolib pour une double infraction mêlant pratiques d’exclusivité, ventes liées et acquisition considérée comme prédatrice.
La plateforme n’a pas tardé à réagir, annonçant son intention de faire appel et contestant point par point la décision.
Une affaire à suivre de près.

• Quand c'est l'armée suisse qui parle de souveraineté numérique (00:43:15) : Le chef de l’armée suisse veut une alternative à Microsoft 365.
(Sources : ictjournal.ch (https://www.ictjournal.ch/news/2025-1...) et msn.com (https://www.msn.com/fr-ch/actualite/o...) )

• Toxicité des réseaux sociaux: qui est le coupable? (00:50:31) : Les algorithmes sont ils vraiment à l'origine des environnements toxiques que sont les réseaux sociaux? Une expérience à l'aide d'IA révèle une vérité dérangeante.
(Sources : futura-sciences.com (https://www.futura-sciences.com/tech/...) , arxiv.org (https://arxiv.org/html/2508.03385v1) et businessinsider.com (https://www.businessinsider.com/resea...) )

• Quand GitHub partage ses stats (01:03:58) : Un développeur rejoint GitHub chaque seconde.
(Source : github.blog (https://github.blog/news-insights/oct...) )

• Quand il est temps de souhaiter bon anniversaire à Infomaniak (01:14:08) : Pour ses 30 ans, Infomaniak annonce une première mondiale.
(Sources : immobilier.ch (https://www.immobilier.ch/fr/actualit...) et cominmag.ch (https://cominmag.ch/infomaniak-la-sou...) )

• Pour Halloween, Dracula Technology lève 30 M€. (01:30:57) : Des panneaux OPV pour limiter les batteries dans l'IoT.
(Sources : plein-soleil.info (http://www.plein-soleil.info/actualit...) et dracula-technologies.com (https://dracula-technologies.com/) )

Retrouvez toutes nos informations, liens, versions du podcast via notre site (https://lestechnos.be)

