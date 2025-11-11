Google a lancÃ© Gemini sur tous les tÃ©lÃ©viseurs modernes.

Aujourd'hui, Google a commencÃ© le dÃ©ploiement de Gemini pour TV sur les appareils Google TV Streamer, permettant ainsi Ã presque tous les utilisateurs de tester gratuitement cette nouvelle fonctionnalitÃ©. Depuis son lancement en septembre, cette technologie Ã©tait uniquement disponible sur un nombre limitÃ© de tÃ©lÃ©viseurs connectÃ©s, ce qui la rendait inaccessible aux non-initiÃ©s. DÃ©sormais, Gemini pour TV est beaucoup plus accessible : il suffit d'un tÃ©lÃ©viseur Ã©quipÃ© d'un port HDMI, compatible HDCP 1.3 ou version ultÃ©rieure, et d'une connexion internet stable. Gemini pour TV remplace l'Assistant Google, conservant toutes les fonctionnalitÃ©s de base de l'assistant vocal, mais rendant l'interaction plus vivante et naturelle.
Vous pouvez dÃ©sormais, par exemple, demander Ã Gemini pour TV de choisir un film Ã regarder avec un ami en fonction de vos genres prÃ©fÃ©rÃ©s ou de rÃ©sumer la derniÃ¨re saison d'une sÃ©rie. L'assistant peut Ã©galement effectuer des tÃ¢ches domotiques, comme afficher le flux vidÃ©o d'une camÃ©ra de sÃ©curitÃ©. La mise Ã jour Gemini pour TV sera dÃ©ployÃ©e progressivement sur les appareils Google TV Streamer au cours des prochaines semaines. Si votre appareil n'a pas encore reÃ§u la mise Ã jour, vous pouvez vÃ©rifier manuellement sa disponibilitÃ© en ouvrant les paramÃ¨tres de Google TV Streamer, en sÃ©lectionnant votre profil dans la section Â« Comptes et profils Â», puis en accÃ©dant Ã Â« Assistant vocal Â». Si votre appareil est compatible avec la nouvelle version, l'option Â« Gemini pour TV Â» apparaÃ®tra.
