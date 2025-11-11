Se connecter  
Le Samsung Galaxy S26 sera commercialisé avec deux processeurs.
Publié le: 11/11/2025 @ 19:04:47: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielIl y a quelque temps, les médias occidentaux ont rapporté des déclarations de la direction de Qualcomm, confiante de conserver environ 75 % de ses propres processeurs dans la future gamme Samsung Galaxy S26 grâce au Snapdragon 8 Elite Gen 5. Les 25 % restants seraient donc réservés à la puce Exynos 2600, également développée par Samsung. Cette information est désormais confirmée par un nouveau rapport, confortant ainsi l'hypothèse de cette répartition précise : 75 % pour Qualcomm et 25 % pour Exynos. Selon le média sud-coréen ZDNet, Samsung renoue avec sa stratégie à double processeur : la majorité des smartphones de la gamme Galaxy S26 seront équipés du Snapdragon 8 Elite Gen 5. De plus, le Galaxy S26 Ultra, modèle phare, sera exclusivement équipé d'un processeur Qualcomm à l'échelle mondiale. Les modèles Galaxy S26 et S26+ de base intégreront également ce processeur dans la plupart des régions, notamment aux États-Unis et dans l'Union européenne. En moyenne, pour trois appareils dotés d'un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, on trouvera un appareil équipé d'un Exynos 2600, soit un ratio de 75 à 25. Le processeur Exynos 2600, développé par Samsung et gravé en 2 nanomètres (procédé GAA), jouera un rôle secondaire. Il équipera les Galaxy S26 et Galaxy S26+ de base sur certains marchés, principalement la Corée du Sud, la Chine et plusieurs pays en développement. Cette situation pourrait s'expliquer par le faible rendement de production des puces dans les usines de Samsung.
