Foxconn mise sur les robots humanoïdes dans ses usines.
Publié le: 11/11/2025 @ 14:51:34: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationFoxconn a annoncé le déploiement de robots humanoïdes dans ses usines, qui travailleront sur les chaînes de production. Ils fabriqueront des serveurs d'IA pour NVIDIA. Il s'agit d'une décision extrêmement ambitieuse et novatrice. On pourrait dire que l'intelligence artificielle va… créer de l'intelligence artificielle. Ce qui, par le passé, semblait relever de la fiction et suscitait des inquiétudes, devient aujourd'hui réalité. Foxconn, qui collabore avec des géants de la technologie tels qu'Apple, Nintendo, Sony, Google, Microsoft et NVIDIA, a annoncé que des robots humanoïdes seront désormais chargés de la production des serveurs d'IA pour NVIDIA. La présence de ces robots dans les usines de Foxconn préfigure une transformation plus profonde, s'inscrivant dans la tendance mondiale à l'automatisation des processus de production. Le PDG de Foxconn, Young Liu, a déclaré que l'objectif est d'accroître significativement l'efficacité de la production. Il a souligné que la rapidité, la précision et l'efficacité sont essentielles, notamment pour la production de serveurs utilisés dans l'intelligence artificielle générative, qui exige une puissance de calcul exceptionnellement élevée. Selon Foxconn, les nouveaux robots humanoïdes seront opérationnels dans une usine ultramoderne de Houston, construite en étroite collaboration avec NVIDIA.

Les robots humanoïdes seront alimentés par le modèle Isaac GR00T N de NVIDIA. Cette technologie spécialisée vise à améliorer l'efficacité des processus de fabrication, notamment dans le domaine des serveurs d'intelligence artificielle. Foxconn et NVIDIA s'associent pour créer une usine qui deviendra une référence mondiale dans la production de serveurs destinés aux applications d'IA avancées. Cette approche pourrait constituer une avancée majeure dans un secteur déjà confronté à la demande croissante d'ordinateurs pour l'intelligence artificielle. L'introduction de robots humanoïdes dans les usines a soulevé de nombreuses questions quant aux aspects pratiques de cette solution. Bien que Foxconn possède une expérience en matière d'automatisation des processus de production, l'entreprise a principalement utilisé des robots industriels plus simples, plutôt que des machines humanoïdes capables d'interagir avec les opérateurs humains. Par conséquent, l'introduction de robots humanoïdes destinés à coopérer avec les humains dans le même espace de travail nécessitera une organisation et des solutions bien pensées garantissant la sécurité.

L'utilisation de robots humanoïdes en usine pourrait réduire l'intervention humaine dans certains processus de production. Foxconn, comme beaucoup d'autres entreprises, a déjà tenté de remplacer les travailleurs par des machines, notamment dans les chaînes de montage, où l'automatisation permet d'accroître l'efficacité. Cependant, faire travailler des robots humanoïdes dans le même espace que les humains comporte des défis, comme celui de garantir des mesures de sécurité appropriées et d'intégrer les robots de manière à ne pas perturber les processus de production ni à mettre en danger les travailleurs. Il est également important de s'interroger sur la manière dont les robots humanoïdes accompliront leurs tâches. Nombre d'entre eux sont encore en développement et ne sont pas toujours capables d'effectuer efficacement des tâches complexes. Les experts se demandent si la technologie des robots humanoïdes est suffisamment mature pour remplacer efficacement les ouvriers sur les chaînes de production, ou si elle restera pour l'instant une solution expérimentale.
