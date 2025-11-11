Firefox 145 est désormais disponible au téléchargement, c'est la fin d'une ère pour Linux

Firefox 145 est désormais disponible au téléchargement. Cette mise à jour inclut des modifications importantes qui renforcent la confidentialité des utilisateurs et modifient la gestion des fichiers PDF. Elle marque également la fin d'une ère pour les utilisateurs Linux. Firefox 145 marque la fin de la prise en charge des systèmes Linux 32 bits. Firefox 144 est la dernière version compatible avec les systèmes 32 bits. Désormais, le navigateur et ses versions suivantes nécessiteront un système 64 bits. Pour ceux qui ne peuvent pas effectuer la mise à jour, Mozilla a publié Firefox ESR 140 (Extended Support Release), qui bénéficiera de correctifs de sécurité jusqu'en septembre 2026. Firefox 145 apporte également plusieurs améliorations à la protection de la vie privée des utilisateurs. Ces nouvelles mesures de sécurité ont permis de réduire de près de 50 % le pourcentage d'utilisateurs considérés comme uniques, notamment en mode de navigation privée et avec l'option « Protection stricte contre le pistage » activée. Une autre nouveauté est la possibilité d'ajouter des notes directement dans la vue PDF du navigateur. Cette fonctionnalité inclut une nouvelle barre latérale de commentaires où les utilisateurs peuvent ajouter, modifier et supprimer leurs propres notes. Les utilisateurs de Windows remarqueront un nouveau lanceur sur leur bureau, remplaçant l'ancienne icône Firefox. Ce nouveau lanceur lancera Firefox s'il est installé ou vous proposera de l'installer. Ceci est destiné à faciliter la tâche des utilisateurs qui synchronisent leur bureau avec OneDrive et trouvent un raccourci Firefox, mais pas le programme lui-même.
Parmi les autres changements, il convient de mentionner :
- Présentation de l'aperçu de la carte lorsque vous survolez le nom du groupe de cartes avec le curseur.
- La fonction « Copier le lien vers la sélection » vous permet de créer une URL qui mène directement au texte sélectionné.
- Possibilité de gérer les mots de passe enregistrés directement depuis la barre latérale
- Prise en charge des nouvelles propositions JavaScript (Atomics.waitAsync) et de l'en-tête HTTP Integrity-Policy, à destination des développeurs
- Réduction de la taille des modèles de traduction locaux grâce à la compression Zstandard, ce qui diminue les temps de téléchargement et les besoins en espace disque.
Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas d'une mise à jour majeure, mais elle améliore Firefox et met fin à l'ère des systèmes d'exploitation 32 bits, affectant en l'occurrence les utilisateurs de Linux qui n'ont d'autre choix que de passer à un logiciel 64 bits ou d'utiliser la version précédente du navigateur web.
Malheureusement, dans cette guerre des navigateurs, Firefox n'est ni le premier, ni même le deuxième ou le troisième choix. Selon les données de StatCounter, le programme détient une part de marché très faible, seulement 2,2 % en octobre, ce qui le place en quatrième position. La première place est bien sûr occupée par Google Chrome, qui domine largement ses concurrents avec une part de marché de 73,22 %. La deuxième place est revenue à Sarafi avec 13,27 %, tandis que Microsoft Edge a clôturé le podium avec une part de marché modeste de 4,61 %.
Parmi les autres changements, il convient de mentionner :
- Présentation de l'aperçu de la carte lorsque vous survolez le nom du groupe de cartes avec le curseur.
- La fonction « Copier le lien vers la sélection » vous permet de créer une URL qui mène directement au texte sélectionné.
- Possibilité de gérer les mots de passe enregistrés directement depuis la barre latérale
- Prise en charge des nouvelles propositions JavaScript (Atomics.waitAsync) et de l'en-tête HTTP Integrity-Policy, à destination des développeurs
- Réduction de la taille des modèles de traduction locaux grâce à la compression Zstandard, ce qui diminue les temps de téléchargement et les besoins en espace disque.
Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas d'une mise à jour majeure, mais elle améliore Firefox et met fin à l'ère des systèmes d'exploitation 32 bits, affectant en l'occurrence les utilisateurs de Linux qui n'ont d'autre choix que de passer à un logiciel 64 bits ou d'utiliser la version précédente du navigateur web.
Malheureusement, dans cette guerre des navigateurs, Firefox n'est ni le premier, ni même le deuxième ou le troisième choix. Selon les données de StatCounter, le programme détient une part de marché très faible, seulement 2,2 % en octobre, ce qui le place en quatrième position. La première place est bien sûr occupée par Google Chrome, qui domine largement ses concurrents avec une part de marché de 73,22 %. La deuxième place est revenue à Sarafi avec 13,27 %, tandis que Microsoft Edge a clôturé le podium avec une part de marché modeste de 4,61 %.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité