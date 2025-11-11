Google Maps est prêt pour… le réchauffement climatique. Une nouvelle fonctionnalité aidera les utilisateurs.

Google Maps va bientôt intégrer une nouvelle fonctionnalité qui pourrait surprendre les utilisateurs : elle permettra d'éviter de marcher en plein soleil. Lors de la planification d'un itinéraire, les utilisateurs pourront sélectionner une option pour éviter les chemins ensoleillés, ce qui sera particulièrement utile par temps chaud, lorsque marcher au soleil peut s'avérer dangereux. Cette option a déjà été repérée dans la dernière version de Google Maps, bien qu'elle ne soit pas encore active. Bien qu'elle soit désormais disponible dans les paramètres de l'application, elle ne modifie en rien l'itinéraire. Il sera intéressant de voir comment le système de navigation fera la distinction entre les zones d'ombre et le plein soleil sur différents trajets, en fonction de l'heure de la journée. Il est possible que l'entreprise utilise les données des voitures Street View, qui sont équipées de capteurs spéciaux permettant de déterminer quelles routes sont à l'ombre. Google pourrait également exploiter les images de ces véhicules pour évaluer si les bâtiments bloquent la lumière du soleil. Bien que la société n'ait pas encore annoncé officiellement cette fonctionnalité, il semblerait qu'elle soit déjà en phase de test et qu'elle puisse être disponible à l'avenir. En revanche, si le fabricant décide de développer Gemini, l'IA pourrait contribuer à générer des itinéraires de marche plus sophistiqués, en tenant compte des différentes préférences des utilisateurs.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité