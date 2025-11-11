Google Maps est prêt pour… le réchauffement climatique. Une nouvelle fonctionnalité aidera les utilisateurs.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Google Maps est prêt pour… le réchauffement climatique. Une nouvelle fonctio...
Publié le: 11/11/2025 @ 14:46:15: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle Maps va bientôt intégrer une nouvelle fonctionnalité qui pourrait surprendre les utilisateurs : elle permettra d'éviter de marcher en plein soleil. Lors de la planification d'un itinéraire, les utilisateurs pourront sélectionner une option pour éviter les chemins ensoleillés, ce qui sera particulièrement utile par temps chaud, lorsque marcher au soleil peut s'avérer dangereux. Cette option a déjà été repérée dans la dernière version de Google Maps, bien qu'elle ne soit pas encore active. Bien qu'elle soit désormais disponible dans les paramètres de l'application, elle ne modifie en rien l'itinéraire. Il sera intéressant de voir comment le système de navigation fera la distinction entre les zones d'ombre et le plein soleil sur différents trajets, en fonction de l'heure de la journée. Il est possible que l'entreprise utilise les données des voitures Street View, qui sont équipées de capteurs spéciaux permettant de déterminer quelles routes sont à l'ombre. Google pourrait également exploiter les images de ces véhicules pour évaluer si les bâtiments bloquent la lumière du soleil. Bien que la société n'ait pas encore annoncé officiellement cette fonctionnalité, il semblerait qu'elle soit déjà en phase de test et qu'elle puisse être disponible à l'avenir. En revanche, si le fabricant décide de développer Gemini, l'IA pourrait contribuer à générer des itinéraires de marche plus sophistiqués, en tenant compte des différentes préférences des utilisateurs.
Firefox 145 est désormais disponible au... »« Chrome affiche deux onglets côte à cô...
Plus d'actualités dans cette catégorie
10-11L'IA de Google analyse désormais le marché financier et fournit des conseils.
06-11Google Maps peut désormais être contrôlé par Gemini et votre voix.
05-11Google Maps s'impose de plus en plus comme le système de navigation de référence
05-11Google annonce le projet Suncatcher. L'IA spatiale exploitera l'énergie solaire.
04-11L'IA de Google veut scanner nos e-mails et fichiers privés. La vie privée va disparaître pour notre bien.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Vidéo Vidéo
Apple ne veut pas ressembler à Netflix. Les publicités distraient les spectateurs.
Apple Apple
Apple en guerre contre des programmeurs russes. Tous leurs certificats sont révoqués.
Programmation Programmation
Foxconn mise sur les robots humanoïdes dans ses usines.
Firefox Firefox
Firefox 145 est désormais disponible au téléchargement, c'est la fin d'une ère pour Linux
Google Google
Google Maps est prêt pour… le réchauffement climatique. Une nouvelle fonctionnalité aidera les utilisateurs.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?