Chrome affiche deux onglets côte à côte dans la même fenêtre. Voici comment activer le mode Split View.

Chrome affiche deux onglets côte à côte dans la même fenêtre. Voici comment...
Publié le: 10/11/2025 @ 16:26:17: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
NavigateursLa nouvelle fonctionnalité de Chrome va faire fureur auprès des accros à la productivité. Le navigateur de Google propose désormais Split View , un mode qui affiche deux pages web côte à côte dans le même onglet de la barre supérieure. Contrairement à la méthode classique à deux fenêtres, le mode Split View vous permet de tout gérer dans un seul conteneur : fini les doubles barres d’adresse et les doublons de favoris et d’extensions. La fonctionnalité d'affichage fractionné est déployée progressivement auprès de tous les utilisateurs de Chrome. Pour vérifier si elle est déjà disponible, faites un clic droit sur un onglet : si l'option « Ajouter l'onglet à l'affichage fractionné » apparaît, vous pouvez l'utiliser immédiatement. Sinon, si vous ne voyez pas cette option, vous pouvez activer une option spécifique dans les paramètres avancés pour rendre l'affichage fractionné disponible. Voici les étapes simples à suivre.

- Saisissez l'adresse « chrome://flags/#side-by-side » dans la barre d'adresse ;
- Dans la section « Fractionner l'affichage », choisissez « Activé » ;
- Redémarrez votre navigateur.

Lorsque vous activez l'affichage fractionné, le navigateur affiche la page actuelle ainsi qu'un second onglet, que vous pouvez sélectionner parmi ceux déjà ouverts ou ouvrir ultérieurement. Attention cependant : seules deux pages web peuvent être affichées côte à côte à la fois. En haut se trouve l' icône « Vue fractionnée » , qui regroupe les principales commandes de l'outil : vous pouvez fermer l'onglet de gauche ou de droite, inverser leur position et séparer les pages en deux fenêtres. La largeur de séparation par défaut est de 50/50 , mais vous pouvez ajuster la largeur de séparation pour agrandir l'une des deux pages. Comparé à l'affichage de deux fenêtres côte à côte, le mode Split View réduit l'encombrement et les clics inutiles : vous ne voyez qu'une seule barre d'adresse , les favoris et les extensions ne sont pas dupliqués et la séparation visuelle est plus uniforme.

Cependant, cette fonctionnalité présente aussi des limitations importantes : comme indiqué, Chrome n’autorise que deux onglets côte à côte. D’autres navigateurs proposent déjà des fonctionnalités similaires, notamment Edge, Vivaldi et Brave, tandis que Firefox est actuellement en phase de test. On espère que Chrome améliorera cet outil en permettant différents affichages (haut et bas, par exemple) ou l'ouverture de plus de deux onglets côte à côte. Pour l'instant, il reste à voir si la fonctionnalité Split View rencontrera un succès rapide.
