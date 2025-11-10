WhatsApp, un tournant en Europe : vous pouvez discuter avec ceux qui ne l’utilisent pas, dès la version bêta.

WhatsApp s'apprête à franchir une étape très attendue : l'interopérabilité avec les applications tierces . Concrètement, cela signifie la possibilité de discuter même avec ceux qui n'ont pas WhatsApp. Dans les canaux bêta , l'application de messagerie permet d'envoyer des messages à des personnes n'utilisant pas WhatsApp, sans aucune étape supplémentaire ni outil additionnel, comme l'a rapporté WABetaInfo . Il ne s'agit pas d'une préversion mondiale : cette fonctionnalité est réservée à l'Europe (et respecte la réglementation relative aux marchés numériques . L'option est encore en développement et présente certaines limitations, mais chacun peut la tester en rejoignant le programme bêta sur le Google Play Store . Cette nouvelle option permet d'envoyer des messages aux contacts qui n'utilisent pas WhatsApp, comme par SMS. L'application prend en charge les contenus de base : images , vidéos et messages vocaux , en plus du texte. WhatsApp distingue les conversations externes des conversations traditionnelles, ce qui vous permet de reconnaître immédiatement lorsque vous parlez à quelqu'un « en dehors de l'application ». Les notifications et certains comportements changent légèrement, car les autres plateformes n'offrent pas les mêmes fonctionnalités que WhatsApp. Les bases d'une communication sécurisée et fiable restent néanmoins intactes .
L'arrivée de cette nouvelle fonctionnalité découle du règlement européen sur les marchés numériques (DMA) , qui impose des règles strictes aux acteurs du marché numérique. WhatsApp s'adapte ainsi à l'Europe en permettant la communication avec des services externes. La mise à jour est en cours de déploiement auprès des utilisateurs bêta , et son accès est limité à l'Europe. En dehors de l'Europe, cette fonctionnalité ne sera pas disponible. Pour l'instant, l'interopérabilité est très limitée : seul BirdyChat est pris en charge . Les autres applications devront s'adapter pour rester opérationnelles en Europe, mais le calendrier est incertain et dépend des développeurs . Vous pouvez vous inscrire à la version bêta de WhatsApp via le Google Play Store pour tester immédiatement la nouvelle fonctionnalité, mais attention : il se peut qu’il n’y ait plus de places disponibles pour rejoindre le canal bêta.
L'arrivée de cette nouvelle fonctionnalité découle du règlement européen sur les marchés numériques (DMA) , qui impose des règles strictes aux acteurs du marché numérique. WhatsApp s'adapte ainsi à l'Europe en permettant la communication avec des services externes. La mise à jour est en cours de déploiement auprès des utilisateurs bêta , et son accès est limité à l'Europe. En dehors de l'Europe, cette fonctionnalité ne sera pas disponible. Pour l'instant, l'interopérabilité est très limitée : seul BirdyChat est pris en charge . Les autres applications devront s'adapter pour rester opérationnelles en Europe, mais le calendrier est incertain et dépend des développeurs . Vous pouvez vous inscrire à la version bêta de WhatsApp via le Google Play Store pour tester immédiatement la nouvelle fonctionnalité, mais attention : il se peut qu’il n’y ait plus de places disponibles pour rejoindre le canal bêta.
Plus d'actualités dans cette catégorie
10-11Le Danemark prévoit d'instaurer l'une des interdictions d'accès aux réseaux sociaux les plus restrictives au monde
30-10X dit adieu à twitter.com : votre YubiKey et votre mot de passe doivent être réenregistrés avant le 10 novembre
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité