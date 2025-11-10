Test Yooka-Replaylee (PS5) - Un remaster plus abouti du jeu de 2017

Publié le: 10/11/2025 @ 14:37:40: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Fondé par des anciens de RareWare, le studio Playtonic Games nous a livré en 2017 Yooka-Laylee, un jeu de plates-formes titillant la fibre nostalgique des utilisateurs de Nintendo 64. En effet, le jeu s'inspirait très fortement de Banjo-Kazooie, mettant en scène un duo de personnages fantastiques dans des environnements hauts en couleurs. Yooka (le caméléon vert) et Laylee (la chauve-souris blagueuse au gros nez) se lancent dans une quête pour retrouver les pages perdues d'un livre magique. Ce jeu a donné naissance à deux opus à succès et a été très apprécié des fans. Aujourd'hui, en 2025, Playtonic Games a remasterisé le jeu original, vieux de huit ans, pour les plateformes actuelles, sous le titre Yooka-Replaylee. Rapidement, Yooka et Laylee seront confrontées au sinistre Capital B., un patron d'entreprise aux yeux exorbités voulant utiliser ce livre afin de mener à bien ses sombres desseins. Yooka a la même personnalité que Banjo tandis que Laylee est aussi bavarde que l'était Kazooie. Même les objets à ramasser au sein des mondes sont directement inspirés du jeu N64. Par exemple, les notes de musique ont été remplacées par des plumes, les pièces de casse-tête sont devenues des pages de livres, les cinq Jinjos cachés dans chaque monde ont laissé leur place à cinq écrivains mystérieux, les personnages peuvent se transformer de différentes manières, et on retrouve même des quiz similaires à ceux proposés par Gruntilda à l'époque. Seule modification, la difficulté a fondu comme neige au soleil, les vies étant illimité dans Yooka-Replaylee. Le titre offre des améliorations sur plusieurs aspects, des commandes aux graphismes en passant par l'audio, et inclut de nouvelles fonctionnalités pour une expérience plus agréable. Ici, les capacités de votre personnage sont débloquées dès le début, vous permettant d'explorer chaque recoin de la carte sans aucune restriction. Les capacités des personnages ont également été mises à jour pour plus de confort, comme le Roulade Reptile , qui ne nécessite plus d'endurance, et le Tour de Queue, qui peut être utilisé en continu pour créer une tornade. Les commandes, auparavant un peu lourdes, ont également été améliorées, les rendant plus réactives. Les mouvements de caméra sont également plus fluides tout au long de l'aventure.
