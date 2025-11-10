SanDisk augmente ses prix de mémoire de 50 %, provoquant un véritable séisme dans le secteur

SanDisk, l'un des géants de l'industrie du stockage, a annoncé des hausses de prix pour ses contrats de mémoire flash NAND, qui devraient atteindre jusqu'à 50 % en novembre 2025. Ce changement n'est pas fortuit et s'inscrit parfaitement dans la tendance actuelle du marché de la mémoire, où la demande croissante d'appareils dotés d'IA et la rareté des plaquettes de silicium entraînent une flambée des prix. Selon les études de marché, cette décision a provoqué des remous dans toute la chaîne d'approvisionnement, incitant des fabricants de mémoire clés tels que Transcend, Innodisk et Apacer Technology à suspendre leurs livraisons et à revoir leur offre. D'après les rapports du secteur, la hausse des prix de SanDisk est due à la demande croissante de mémoire flash NAND, elle-même alimentée par l'essor de l'intelligence artificielle. Si l'IA est un moteur essentiel de ce marché, les problèmes de production de plaquettes de silicium limitent simultanément les capacités de production. Cette combinaison d'une forte demande et d'une offre limitée de mémoire NAND entraîne des augmentations de prix apparemment sans fin. Des entreprises comme Transcend, dont le chiffre d'affaires a progressé de 27 % par rapport au trimestre précédent, et Innodisk, dont le bénéfice net a bondi de 250 %, ont pleinement subi les conséquences de cette situation. Les transformations du marché de la mémoire sont désormais visibles à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Cependant, au-delà des résultats financiers, l'évolution de la structure même du marché est tout aussi cruciale, notamment avec l'émergence de nouveaux modèles de mémoire comme la DDR5 et la HBM, indispensables aux centres de données modernes.
La demande croissante de mémoire DRAM et de mémoire flash NAND, liée à l'intelligence artificielle et notamment aux besoins des centres de données, rend les produits plus anciens comme la mémoire DDR4 de plus en plus rares. Cette situation entraîne une hausse des prix pour les fabricants comme pour les utilisateurs finaux. La mémoire DDR4, encore utilisée dans les systèmes industriels et d'entreprise, devient de plus en plus difficile à trouver. Actuellement, les marchés des SSD et de la RAM connaissent une pénurie structurelle, ce qui n'est pas de nature à faire baisser les prix. Des fabricants comme Apacer, qui a enregistré une croissance record de son chiffre d'affaires de 70 %, témoignent d'une transition vers des technologies de mémoire plus rentables, ce qui accentue simultanément la pénurie des anciennes générations de mémoire. Par conséquent, ces puces mémoire plus anciennes deviennent plus chères et les fabricants hésitent à augmenter rapidement leur production, privilégiant les technologies à plus forte marge. Les usines de mémoire qui produisaient traditionnellement des puces pour appareils grand public, comme les SSD et les modules de RAM, consacrent désormais une partie de leurs ressources à la fabrication de composants pour accélérateurs d'IA et processeurs graphiques. De ce fait, les segments grand public tels que les SSD, les modules de mémoire embarquée et la mémoire DDR4 se raréfient, aggravant les problèmes de disponibilité.
Un autre aspect important de ce phénomène est que les usines de mémoire privilégient désormais la production de puces destinées aux technologies d'intelligence artificielle avancées, plutôt qu'aux applications grand public traditionnelles. Par exemple, les mémoires DRAM de nouvelle génération, telles que la DDR5, restent rares malgré une demande considérable. Il est important de noter que non seulement les prix de la mémoire ont augmenté, mais que la structure même du marché a également évolué, l'accent étant mis sur la production de puces mémoire plus performantes plutôt que sur la satisfaction de la demande en composants traditionnels. Bien que de nombreux indicateurs laissent présager une hausse continue des prix des mémoires NAND et DRAM, les experts sont incapables de prédire la durée de cette tendance. Le risque existe que l'intelligence artificielle continue d'accaparer toutes les ressources de production disponibles, entraînant une hausse inéluctable des prix. Dans ce contexte, pour les entreprises produisant des ordinateurs, des serveurs et des appareils mobiles, investir dès maintenant dans les mémoires NAND et DRAM devient crucial.
