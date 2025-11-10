GTA 6 a terminé son contenu, mais le jeu serait dans un état déplorable.

Publié le: 10/11/2025 @ 14:31:21: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
La sortie de GTA 6 a été reportée une nouvelle fois, cette fois-ci au 19 novembre 2026. Le PDG de Take-Two assure qu'il s'agit du report définitif. Si l'on pourrait croire que ce report est dû à un manque de préparation du jeu, il s'avère que ce n'est pas tout à fait le cas. Tom Henderson d'Insider Gaming estime que GTA 6 ne sera pas reporté une troisième fois. Il souligne que le contenu du jeu est déjà prêt et que l'équipe de Rockstar se concentre désormais sur la correction des bugs et le peaufinage du projet afin d'assurer un lancement sans encombre. Malheureusement, les bugs restent un problème majeur. Comme le souligne Henderson, d'après ses sources, l'état technique de GTA 6 serait médiocre. Le gameplay est truffé de bugs et nécessite des améliorations ; il est impératif de corriger tous les problèmes pour éviter un scénario similaire à celui de Cyberpunk 2077. Il n'est pas étonnant que Rockstar ait retardé la sortie de son projet le plus important à ce jour, un projet qui a suscité tant d'attentes et dont la création a coûté une fortune. Il convient de rappeler que le studio se souvient très bien de l'échec du portage PC de GTA 4, qui n'était toujours pas entièrement développé et qui, au moment de sa sortie, était truffé de bugs, tandis que l'optimisation était si difficile que même les ordinateurs les plus puissants de l'époque étaient mis à genoux.
