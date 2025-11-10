Windows 11 26H1 est disponible au téléchargement pour les Insiders

Windows 11 26H1 (build 28000) est désormais disponible sur le canal Canary, permettant aux utilisateurs du programme Windows Insider de le tester. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'une mise à jour classique, car elle n'ajoute aucune nouvelle fonctionnalité. Microsoft se concentre plutôt sur les modifications de sa plateforme afin de prendre en charge les nouveaux processeurs, probablement les Snapdragon X2 conçus pour les ordinateurs Copilot+. L'entreprise souligne que Windows 11 25H2 restera la version principale, intégrant les nouvelles fonctionnalités avant leur déploiement mondial. Windows 11 continuera de recevoir une mise à jour majeure par an, et le canal Canary sera principalement utilisé pour tester les modifications apportées à la plateforme. La build 28000 inclut deux correctifs importants, ainsi que des améliorations de performances et de sécurité : Correction d'un bug qui empêchait l'affichage des sous-titres en direct dans les versions précédentes et résolution d'un problème lié à la fenêtre de connexion Outlook. Cependant, cette mise à jour présente des problèmes de défilement dans le menu Démarrer ou avec les fonctions de veille et d'arrêt du système après l'installation de cette version sur le canal Canary.
Plus d'actualités dans cette catégorie
07-11Windows 11 bénéficiera d'un effet « translucide et brillant ». Microsoft modifie l'intégralité du système.
06-11L'OTAN et l'Union européenne victimes d'une faille de sécurité Windows. Microsoft garde le silence.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité