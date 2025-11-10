Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Windows 11 26H1 est disponible au téléchargement pour les Insiders
Publié le: 10/11/2025 @ 14:29:41: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsWindows 11 26H1 (build 28000) est désormais disponible sur le canal Canary, permettant aux utilisateurs du programme Windows Insider de le tester. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'une mise à jour classique, car elle n'ajoute aucune nouvelle fonctionnalité. Microsoft se concentre plutôt sur les modifications de sa plateforme afin de prendre en charge les nouveaux processeurs, probablement les Snapdragon X2 conçus pour les ordinateurs Copilot+. L'entreprise souligne que Windows 11 25H2 restera la version principale, intégrant les nouvelles fonctionnalités avant leur déploiement mondial. Windows 11 continuera de recevoir une mise à jour majeure par an, et le canal Canary sera principalement utilisé pour tester les modifications apportées à la plateforme. La build 28000 inclut deux correctifs importants, ainsi que des améliorations de performances et de sécurité : Correction d'un bug qui empêchait l'affichage des sous-titres en direct dans les versions précédentes et résolution d'un problème lié à la fenêtre de connexion Outlook. Cependant, cette mise à jour présente des problèmes de défilement dans le menu Démarrer ou avec les fonctions de veille et d'arrêt du système après l'installation de cette version sur le canal Canary.
GTA 6 a terminé son contenu, mais le je... »« YouTube intensifie sa lutte contre les b...
Plus d'actualités dans cette catégorie
07-11Windows 11 bénéficiera d'un effet « translucide et brillant ». Microsoft modifie l'intégralité du système.
06-11L'OTAN et l'Union européenne victimes d'une faille de sécurité Windows. Microsoft garde le silence.
05-11Windows 11 26H1 sera d'abord disponible pour certains processeurs.
04-11La fonctionnalité « Mise à jour et arrêt » de Windows 10 et Windows 11 enfin corrigée
04-11Windows 11 intégrera une nouvelle fonctionnalité de lecture audio.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Navigateurs Navigateurs
Chrome affiche deux onglets côte à côte dans la même fenêtre. Voici comment activer le mode Split View.
Social Social
WhatsApp, un tournant en Europe : vous pouvez discuter avec ceux qui ne l’utilisent pas, dès la version bêta.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Yooka-Replaylee (PS5) - Un remaster plus abouti du jeu de 2017
Matériel Matériel
SanDisk augmente ses prix de mémoire de 50 %, provoquant un véritable séisme dans le secteur
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
GTA 6 a terminé son contenu, mais le jeu serait dans un état déplorable.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?