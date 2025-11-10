Se connecter  
YouTube intensifie sa lutte contre les bloqueurs de publicité
Publié le: 10/11/2025 @ 14:27:49: Par Nic007 Dans "Vidéo"
VidéoYouTube lutte depuis longtemps contre l'utilisation de bloqueurs de publicités, en mettant en œuvre diverses mesures pour contraindre les utilisateurs à les désactiver. Récemment, la plateforme a mis à jour son site web, ce qui a provoqué des problèmes chez de nombreux utilisateurs de bloqueurs de publicités. Au départ, des utilisateurs ont signalé l'indisponibilité de YouTube. Downdetector a constaté une augmentation des signalements de pannes sur la plateforme Google, avec de nouveaux signalements apparaissant toutes les heures. Malgré les inquiétudes initiales concernant une panne, il est rapidement apparu que les problèmes étaient causés par de nouvelles méthodes de contournement des plugins de blocage de publicités. Sur Reddit, les utilisateurs ont commencé à partager leurs réflexions sur diverses solutions de contournement devenues inopérantes suite à cette modification. La plupart des problèmes concernent les utilisateurs du navigateur Opera GX et de son bloqueur de publicités intégré.

De plus, les utilisateurs de navigateurs basés sur Chromium et connectés à leur compte Google ont également rencontré des difficultés pour lire des vidéos YouTube. En revanche, YouTube fonctionne correctement avec Firefox, même sans être connecté à son compte Google. Par ailleurs, le navigateur Microsoft Edge semble ne pas être affecté par ces nouvelles restrictions. Il est également à noter que l'extension de navigateur uBlock Origin, très populaire, continue de fonctionner sans problème, ce qui pourrait rassurer certains utilisateurs cherchant à bloquer les publicités. Il convient de mentionner un changement constaté dans l'application mobile YouTube : le bouton « Fermer » a été supprimé des publicités latérales.
