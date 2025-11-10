Le ministère du Numérique fixera l'âge minimum à 15 ans pour certaines plateformes de médias sociaux, mais les services concernés par cette interdiction n'ont pas encore été dévoilés. Il est probable qu'Instagram et TikTok soient les principales cibles. Le ministère a déclaré que « les enfants et les jeunes souffrent de troubles du sommeil, de difficultés de concentration et subissent une pression croissante liée aux relations numériques où les adultes ne sont pas toujours présents ». La ministre des Affaires numériques, Caroline Stage, a souligné que les autorités danoises « prennent enfin des mesures claires ». Le Danemark ne sera cependant pas le premier pays à mettre en œuvre des restrictions aussi radicales. En décembre prochain, l'Australie instaurera la première interdiction nationale au monde d'accès aux réseaux sociaux pour les enfants de moins de 16 ans. Les plateformes opérant dans le pays seront tenues de mettre en place des technologies de vérification de l'âge et s'exposeront à des amendes en cas de non-respect des limites d'âge. Les méthodes de vérification de l'âge, notamment la reconnaissance faciale et la présentation de pièces d'identité, ont suscité une vive controverse à travers le monde. Au Royaume-Uni et en Italie, les personnes souhaitant consulter du contenu pornographique en ligne doivent désormais soumettre un selfie ou présenter une pièce d'identité. Si des méthodes similaires sont utilisées pour vérifier l'âge des adolescents, des questions relatives à la sécurité des données et au respect de la vie privée des mineurs se poseront inévitablement. Des initiatives similaires ont vu le jour dans de nombreux endroits ces dernières années. L'Utah a adopté en 2023 une loi exigeant le consentement parental avant que les adolescents puissent créer des comptes sur les réseaux sociaux. Cette mesure alimentera sans aucun doute le débat sur les dangers potentiels des réseaux sociaux pour les jeunes et sur la question de savoir si l'accès à ces plateformes doit rester une décision parentale, sans intervention gouvernementale.
