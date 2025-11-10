L'iPhone sera doté d'une caméra sous l'écran en 2027.

Apple réduit progressivement l'encoche de la caméra frontale sur ses iPhones, avec pour objectif de dissimuler entièrement tous les éléments, y compris la caméra elle-même, sous l'écran dans les années à venir, pour obtenir un design véritablement sans bordures. Selon les dernières rumeurs, ce changement interviendra avec l'édition anniversaire – celle du 20e anniversaire de l'iPhone – et les analystes estiment qu'il incitera les fabricants de smartphones Android à suivre le mouvement. L'initié Digital Chat Station, qui avait précédemment affirmé que la série iPhone 18 serait dotée d'une découpe pour la caméra et d'une coque arrière transparente, a maintenant rapporté sur Weibo qu'Apple prévoit de placer la caméra frontale sous l'écran sur les modèles de 2027. Ce n'est pas sa première déclaration sur le sujet : en mai dernier, il avait indiqué que tous les composants de Face ID, y compris les capteurs TrueDepth, seraient déplacés sous l'écran, en même temps que la caméra.
Cela soulève une question : si l’iPhone 18 sort en 2026, il est probable que la gamme iPhone 19, prévue pour 2027, soit la génération anniversaire dotée d’une caméra frontale entièrement dissimulée. Selon les rumeurs, c’est le plan actuel d’Apple, même si la firme pourrait s’écarter de sa nomenclature habituelle et baptiser l’appareil différemment. Apple a déjà modifié le nom de ses smartphones phares pour marquer des anniversaires, et pour un événement aussi important, la marque pourrait bien opérer un changement radical dans sa stratégie de dénomination, soulignant ainsi l’importance de cette sortie pour ses utilisateurs.
