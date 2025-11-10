Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Un overclockeur établit un record d'overclocking de la mémoire DDR5
Publié le: 10/11/2025 @ 14:24:02: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielHier, un autre overclockeur passionné a battu le record du monde de vitesse de mémoire DDR5 récemment établi : 13 153 MT/s. Le précédent record, détenu par l’utilisateur Saltycroissant, a tenu près de quatre jours, une durée considérable dans la course actuelle aux fréquences d’horloge, où de nouveaux exploits sont réalisés quasiment chaque jour. Aujourd’hui, l’overclockeur AiMax a fait sensation en enregistrant officiellement un nouveau résultat sur HWBot, confirmé par CPU-Z : 13 211 MT/s. Il s’agit de la vitesse la plus élevée jamais atteinte par de la mémoire DDR5. Son système utilisait la même carte mère GIGABYTE Z890 AORUS Tachyon ICE que les précédents détenteurs du record, dont Saltycroissant.

Ce modèle particulier semble posséder des composants exceptionnels, idéaux pour l'overclocking extrême de la mémoire. AiMax a utilisé un module Patriot Viper Xtreme 5 de 24 Go et un processeur Intel Core Ultra 7 265K. Le refroidissement à l'azote liquide a été utilisé pour le processeur et la mémoire, permettant d'atteindre une fréquence de 6 605,7 MHz, soit 13 211 MT/s. Les latences sont restées identiques au précédent record : CL68-127-127-127-2. Bien qu'une augmentation de 58 MT/s en performances réelles n'apporte probablement pas de gain significatif, pour les overclockeurs comme AiMax, c'est une question de principe : repousser les limites du matériel moderne. Et il est probable que de nombreux autres records de ce type seront établis prochainement.
L'iPhone sera doté d'une caméra sous l... »« Apple se prépare à lancer les M5 Pro, ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
10-11SanDisk augmente ses prix de mémoire de 50 %, provoquant un véritable séisme dans le secteur
07-11La nouvelle norme Bluetooth a été dévoilée. BT 6.2, c'est la fin des problèmes.
07-11Elon Musk veut sa propre usine de semi-conducteurs. TSMC risque-t-elle de perdre un client important ?
07-11Une carte mère Corsair pré-assemblée à 5000 $ a grillé le processeur à trois reprises. Le fabricant a fait une grosse erreur.
06-11Les nouveaux pilotes NVIDIA ont rendu des jeux injouables, et aucune solution n'est prévue
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Navigateurs Navigateurs
Chrome affiche deux onglets côte à côte dans la même fenêtre. Voici comment activer le mode Split View.
Social Social
WhatsApp, un tournant en Europe : vous pouvez discuter avec ceux qui ne l’utilisent pas, dès la version bêta.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Yooka-Replaylee (PS5) - Un remaster plus abouti du jeu de 2017
Matériel Matériel
SanDisk augmente ses prix de mémoire de 50 %, provoquant un véritable séisme dans le secteur
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
GTA 6 a terminé son contenu, mais le jeu serait dans un état déplorable.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?