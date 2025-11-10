Un overclockeur établit un record d'overclocking de la mémoire DDR5

Hier, un autre overclockeur passionné a battu le record du monde de vitesse de mémoire DDR5 récemment établi : 13 153 MT/s. Le précédent record, détenu par l’utilisateur Saltycroissant, a tenu près de quatre jours, une durée considérable dans la course actuelle aux fréquences d’horloge, où de nouveaux exploits sont réalisés quasiment chaque jour. Aujourd’hui, l’overclockeur AiMax a fait sensation en enregistrant officiellement un nouveau résultat sur HWBot, confirmé par CPU-Z : 13 211 MT/s. Il s’agit de la vitesse la plus élevée jamais atteinte par de la mémoire DDR5. Son système utilisait la même carte mère GIGABYTE Z890 AORUS Tachyon ICE que les précédents détenteurs du record, dont Saltycroissant.
Ce modèle particulier semble posséder des composants exceptionnels, idéaux pour l'overclocking extrême de la mémoire. AiMax a utilisé un module Patriot Viper Xtreme 5 de 24 Go et un processeur Intel Core Ultra 7 265K. Le refroidissement à l'azote liquide a été utilisé pour le processeur et la mémoire, permettant d'atteindre une fréquence de 6 605,7 MHz, soit 13 211 MT/s. Les latences sont restées identiques au précédent record : CL68-127-127-127-2. Bien qu'une augmentation de 58 MT/s en performances réelles n'apporte probablement pas de gain significatif, pour les overclockeurs comme AiMax, c'est une question de principe : repousser les limites du matériel moderne. Et il est probable que de nombreux autres records de ce type seront établis prochainement.
