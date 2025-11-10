Apple se prépare à lancer les M5 Pro, M5 Max et M5 Ultra.

D'après des sources fiables, le processeur M5 ne sera pas le seul processeur Apple Silicon de la gamme actuelle. Trois autres solutions plus puissantes sont déjà en développement et équiperont de nombreux nouveaux appareils. Leur arrivée est imminente : selon un rapport récent, les processeurs M5 Pro, M5 Max et M5 Ultra devraient être disponibles au premier semestre 2026. D'après Bloomberg, c'est à cette période qu'Apple lancera le MacBook Pro avec les processeurs M5 Pro et M5 Max, ainsi que le MacBook Air avec le M5. Vers le milieu de l'année, la société commercialisera des versions mises à jour du Mac mini avec les processeurs M5 et M5 Pro, ainsi que du Mac Studio avec les processeurs M5 Max et M5 Ultra. Le lancement du processeur M6 et d'un nouveau MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme est prévu pour la fin de l'année.
Auparavant, des fuites de code concernant macOS Tahoe avaient déjà révélé des références à ces processeurs, confirmant que les modèles haut de gamme ne seraient pas lancés simultanément avec le M5. De plus, il a été rapporté qu'Apple préparait le M5 Ultra pour la mise à jour Mac Studio, prévue pour 2026. Entre-temps, le processeur M5 a déjà impressionné lors des tests de performance : malgré le maintien par Apple d'un CPU et d'un GPU à 10 cœurs, ses performances au test multicœur Geekbench 6 ont presque atteint le niveau du M1 Ultra, et dans Cyberpunk 2077, le taux de rafraîchissement a considérablement augmenté par rapport à la génération précédente. Mais les nouveaux processeurs devraient être encore plus puissants, offrant ainsi aux utilisateurs un gain de performances significatif, tant au niveau logiciel que, bien sûr, dans les jeux vidéo AAA.
Auparavant, des fuites de code concernant macOS Tahoe avaient déjà révélé des références à ces processeurs, confirmant que les modèles haut de gamme ne seraient pas lancés simultanément avec le M5. De plus, il a été rapporté qu'Apple préparait le M5 Ultra pour la mise à jour Mac Studio, prévue pour 2026. Entre-temps, le processeur M5 a déjà impressionné lors des tests de performance : malgré le maintien par Apple d'un CPU et d'un GPU à 10 cœurs, ses performances au test multicœur Geekbench 6 ont presque atteint le niveau du M1 Ultra, et dans Cyberpunk 2077, le taux de rafraîchissement a considérablement augmenté par rapport à la génération précédente. Mais les nouveaux processeurs devraient être encore plus puissants, offrant ainsi aux utilisateurs un gain de performances significatif, tant au niveau logiciel que, bien sûr, dans les jeux vidéo AAA.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité