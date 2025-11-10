Se connecter  
L'IA de Google analyse désormais le marché financier et fournit des conseils.
Publié le: 10/11/2025 @ 14:22:36: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle poursuit résolument sa stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle à l'ensemble de ses services. Jeudi, l'entreprise a annoncé l'arrivée de la fonctionnalité Deep Search dans Google Finance, qui enrichit considérablement les capacités de son chatbot IA intégré. Des mises à jour supplémentaires sont également prévues pour accompagner les traders. Deep Search permettra aux utilisateurs de poser des questions plus complexes et d'obtenir des réponses très détaillées du chatbot, introduit dans Google Finance suite à une mise à jour du service en début d'année. Selon Robert Dunnett, directeur de la gestion des produits pour la recherche Google, cet outil utilise des modèles d'IA Gemini avancés et est capable de fournir une réponse argumentée et documentée en quelques minutes seulement.

De plus, le système affichera un plan de recherche permettant aux utilisateurs de visualiser le raisonnement de l'IA et de mieux comprendre la logique de ses réponses. Il convient de noter que, bien que l'intelligence artificielle évalue avec précision la situation financière mondiale actuelle et puisse intégrer des données en temps réel à son analyse, de nombreux experts soulignent que ces outils ne doivent pas être utilisés comme conseils financiers. Certes, Google développe des modèles d'IA puissants, mais ils sont tous, sans aucun doute, faillibles. Cependant, les développements dans ce domaine sont assurément prometteurs.
