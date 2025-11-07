Se connecter  
Battlefield 6 tourne sur un processeur vieux de 12 ans. Et ça marche !
Publié le: 07/11/2025 @ 18:16:53: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosBattlefield 6 est un jeu aux graphismes exceptionnels. Le faire tourner avec les paramètres au maximum exige une configuration matérielle puissante, mais fonctionnera-t-il même sur un ordinateur équipé d'un processeur vieux de 12 ans ? Le youtubeur Fully Buffered a décidé de répondre à cette question en testant si l'ancien processeur AMD FX-9590 pouvait faire tourner Battlefield 6, alors même qu'il ne répond pas aux exigences minimales fixées par les développeurs (il faut un Ryzen 5 2600 ou un Core i5-8400 pour jouer). Les résultats sont surprenants. Le processeur AMD FX-9590 date de 2012 et offrait d'excellentes performances à l'époque. Cependant, le temps passe vite et on pourrait penser qu'il ne serait pas capable de faire tourner Battlefield 6, mais il l'est. L'AMD FX-9590 est un processeur à 8 cœurs dont le principal atout était sa fréquence d'horloge de 5 GHz. Les tests ont été effectués sur un ordinateur équipé d'une carte mère ASUS FX990, d'une carte graphique Radeon RX 5700 8 Go et de 16 Go de RAM DDR3-1866. Le jeu a été exécuté en résolution 1080p.



En mode Conquête à 64 joueurs, Battlefield 6 tournait à 30-35 images par seconde, tandis qu'en mode Ruée à 24 joueurs, il atteignait 35-40 images par seconde. Le gameplay était parfois un peu maladroit, mais le jeu restait néanmoins jouable. Bien sûr, contrairement à la carte graphique, le jeu utilisait le processeur à son plein potentiel. Bien que Battlefield 6 fonctionne sur un processeur vieux de 12 ans, ce n'est pas la solution idéale pour une expérience de jeu optimale. Cependant, le test a démontré que du matériel plus ancien peut encore faire tourner les jeux les plus récents.
