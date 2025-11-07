La nouvelle norme Bluetooth a été dévoilée. BT 6.2, c'est la fin des problèmes.

Se connecter  
La nouvelle norme Bluetooth a été dévoilée. BT 6.2, c'est la fin des problè...
Publié le: 07/11/2025 @ 18:05:03: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielBluetooth Core 6.2 est une norme qui apporte de nombreuses améliorations. Ces modifications visent à améliorer la réactivité et la sécurité du Bluetooth, ainsi qu'à faciliter son intégration avec divers appareils. L'une des principales nouveautés de Bluetooth 6.2 est la réduction du temps de connexion pour les appareils Bluetooth LE, ramenant le temps de connexion minimal de 7,5 ms à 375 µs (microsecondes). Les appareils répondront ainsi beaucoup plus rapidement, ce qui est particulièrement utile pour les applications exigeant une faible latence. De plus, la version 6.2 de Bluetooth prend en charge de nouveaux modes de transfert de données USB, facilitant ainsi l'intégration avec les systèmes audio et les périphériques USB. Un nouveau mode de sérialisation en masse standardise le transfert de données isochrone, améliorant l'intégration audio Bluetooth LE avec divers appareils.

Cette technologie est également plus résistante aux attaques exploitant l'amplitude des ondes radio, ce qui vise à renforcer la sécurité dans des environnements tels que les systèmes automobiles, les maisons intelligentes et les applications industrielles. La spécification 6.2 inclut également des améliorations au niveau des tests des appareils, permettant des tests sans fil sans avoir besoin de câbles complexes. En résumé, Bluetooth Core 6.2 représente une avancée dans l'évolution du Bluetooth qui ne bouleverse pas complètement la norme, mais apporte des améliorations significatives en matière de performances et de sécurité.
