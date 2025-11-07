Au lieu de prison, un robot pour chaque criminel : le plan controversé de Musk

Publié le: 07/11/2025 @ 17:31:12: Par Nic007 Dans "Programmation"
Lors de la dernière assemblée générale des actionnaires de Tesla, Elon Musk s'est une fois de plus imposé comme une figure très controversée. Les actionnaires ont voté des modifications renforçant son influence sur l'entreprise, alors même que les ventes de voitures sont en baisse et que la marque est confrontée à des problèmes d'image sur les marchés mondiaux. Les discussions sur la stratégie d'entreprise ont rapidement cédé la place à ce que Musk présente comme l'avenir de Tesla : les robots humanoïdes Optimus. Musk a proposé de remplacer les peines de prison traditionnelles par une surveillance robotisée. Les criminels se verraient attribuer un robot Optimus chargé de les suivre et de prévenir la récidive. Musk estime qu'un tel modèle serait plus humain et allègerait la pression sur le système pénitentiaire. Dans sa déclaration, il a décrit la situation ainsi : si une personne est reconnue coupable d’un crime, « elle reçoit un Optimus Prime gratuit pour la suivre et l’empêcher de commettre d’autres crimes. Hormis cela, elle peut agir librement. » Pour que le système fonctionne, Optimus devrait accomplir des tâches bien au-delà des capacités des prototypes actuels : prédire le comportement de l’utilisateur, reconnaître les situations nécessitant une intervention, maîtriser physiquement une personne et assurer une surveillance constante. Bien entendu, cela requiert un fonctionnement entièrement autonome et une longue autonomie. Par ailleurs, la génération actuelle d'Optimus est commandée à distance pendant les spectacles et nécessite une alimentation électrique filaire pour les opérations simples.
Cette idée a suscité des réactions immédiates de la part des juristes et des sociologues. Un système fondé sur la surveillance constante du condamné impliquerait un renforcement des mécanismes de contrôle dans la sphère publique. Il signifierait également le transfert d'une part importante du contrôle technologique à des entités privées, et non à l'État. Le coût du programme a également été évoqué dans les débats. Optimus est encore en développement et pourrait s'avérer très onéreux. Remplacer une partie du système pénitentiaire par des robots impliquerait un financement public ou une augmentation de la dette nationale. Musk a déclaré qu'Optimus contribuera à la croissance de l'économie mondiale et, à terme, consolidera la valeur de Tesla. Il avait précédemment estimé que le marché des robots humanoïdes pourrait accroître la capitalisation boursière de l'entreprise de plusieurs milliers de milliards de dollars. L'annonce d'aujourd'hui confirme ces prévisions, même si elle n'aborde pas les difficultés actuelles liées à l'application industrielle des robots Tesla.
