GTA 6 reporté jusqu'à novembre 2026

Nous sommes désolés de prolonger l'attente, déjà longue, mais ces mois supplémentaires nous permettront de finaliser le jeu avec le niveau de finition que vous attendez et méritez. À cet égard, nous tenons à vous remercier encore une fois pour votre patience et votre soutien. L'attente sera peut-être un peu plus longue, mais nous sommes impatients de voir les joueurs explorer le vaste royaume de Leonidas et retourner dans la Vice City d'aujourd'hui.

Le très attendu Grand Theft Auto V est à nouveau repoussé . Dans un message officiel publié sur ses réseaux sociaux, Rockstar Games a annoncé que la nouvelle date de sortie de GTA 6 est fixée au jeudi 19 novembre 2026 , soit environ six mois de plus que la date de sortie initialement prévue en mai. Le studio a présenté ses excuses aux fans pour ce délai supplémentaire, expliquant que ce temps additionnel est indispensable pour peaufiner le jeu techniquement et qualitativement, afin d'être à la hauteur de la renommée de la franchise. « Nous sommes conscients que l'attente a été longue », a déclaré l'équipe de développement, « mais ces mois supplémentaires nous permettront de finaliser le jeu avec le niveau de finition que nos joueurs attendent et méritent. » Un message clair, confirmant la volonté de ne pas compromettre la qualité pour respecter les délais initiaux.Voyons ce que Rockstar Games a déclaré sur ses réseaux sociaux :Ce retard n'est pas un cas isolé pour un projet de l'envergure de GTA 6, considéré par les analystes et les passionnés comme le jeu vidéo le plus ambitieux jamais créé par Rockstar. Le studio, réputé pour son perfectionnisme, a toujours privilégié le souci du détail et la stabilité au lancement plutôt que de précipiter la sortie et de risquer des problèmes techniques.Pour le moment, Rockstar n'a fourni aucune information supplémentaire sur les prochaines étapes de la campagne marketing ni sur la sortie d'une nouvelle bande-annonce , mais a confirmé que le jeu est à un stade avancé de développement et que la prochaine communication officielle sera consacrée à la présentation des progrès réalisés.