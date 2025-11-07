Spotify vous offre un mini récapitulatif hebdomadaire (même gratuit)

Spotify lance une nouvelle section de statistiques d'écoute qui présente votre semaine musicale sous forme d'aperçu partageable. Cette fonctionnalité est disponible pour les abonnés gratuits et Premium et est déployée dans plus de 60 pays . Le récapitulatif présente nos artistes et titres préférés des quatre dernières semaines et propose des playlists inspirées de nos coups de cœur ou des morceaux à écouter en boucle. Chaque semaine, un moment fort est également mis en avant , et vous pouvez tout partager depuis l'appli sur Instagram et WhatsApp . Au cœur de cette nouvelle fonctionnalité se trouvent les statistiques d'écoute hebdomadaires . Ces données incluent vos artistes et titres les plus écoutés en streaming au cours des quatre dernières semaines . Chaque semaine, un moment fort est mis en avant , révélant ce qui rend notre profil d'écoute unique. Il peut s'agir d'un événement marquant, d'une nouvelle découverte ou d'un moment mémorable pour un fan . Cette section suggère également des listes de lecture en fonction de nos goûts et des chansons que nous aimerions écouter. L’objectif reste d’explorer nos goûts, comme c’est déjà le cas avec daylist , Release Radar et Discover Weekly . Pas de panique : Wrapped ne disparaît pas ! Les nouvelles statistiques se concentrent uniquement sur notre semaine musicale , mais chaque année en décembre, nous publierons un récapitulatif de l’année écoulée, comme toujours.
Pour accéder à vos nouvelles statistiques d'écoute, il vous suffit d'appuyer sur votre photo de profil pour ouvrir le menu et de sélectionner l' onglet « Statistiques d'écoute » . Vous pourrez alors consulter nos artistes , nos chansons et nos analyses . Pour partager du contenu, il suffit d'appuyer sur « Partager » afin de publier les statistiques hebdomadaires ou les moments forts . On peut le faire avec ses amis sur Spotify ou avec des utilisateurs externes comme Instagram et WhatsApp .
