Publié le: 07/11/2025 @ 16:46:16: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsWindows 11 bénéficiera de modifications de conception visant à améliorer ses fonctionnalités et à offrir une expérience utilisateur plus agréable. Parmi les nouveautés, la possibilité d'appliquer un effet de flou (Acrylique) à certaines parties des applications. Auparavant, cet effet était limité aux fenêtres entières ou aux menus contextuels. Désormais, les développeurs pourront l'utiliser partout dans leurs programmes. Les utilisateurs bénéficieront ainsi d'une apparence plus moderne, notamment pour les fenêtres contextuelles, les menus et les infobulles. La technologie acrylique, intégrée à Fluent Design, confère aux éléments un aspect translucide et brillant. Selon le fabricant, cette solution devrait non seulement offrir un aspect plus futuriste, mais aussi rendre les interactions avec le système plus fluides et visuellement attrayantes. Par ailleurs, Microsoft améliore les fonctionnalités des applications basées sur WebView2, telles que Microsoft 365 et WhatsApp. Ces correctifs visent à résoudre les problèmes de latence lors du glisser-déposer de fichiers et de texte entre les applications. Grâce à ces modifications, les opérations telles que la copie, le glisser-déposer de fichiers et le déplacement de texte entre applications seront plus rapides et plus fiables. Ces modifications seront ajoutées progressivement à Windows 11.
