Lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires, Tesla a dévoilé son projet de construction d'une usine géante de semi-conducteurs. Elon Musk a présenté le projet « Tesla Terra Fab », qui vise à fournir à l'entreprise les puces nécessaires au développement de l'intelligence artificielle et des robots humanoïdes Optimus. Il estime que les fabricants mondiaux actuels ne seront pas en mesure de répondre aux besoins de Tesla dans les années à venir. Musk a déclaré que même en supposant des cadences de production maximales, les capacités de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company et de Samsung resteraient insuffisantes. Tesla souhaite s'affranchir des contraintes du marché et lancer sa propre usine de semi-conducteurs. Cela marque un tournant dans la stratégie de l'entreprise, qui s'appuyait jusqu'alors sur la collaboration avec les grands fabricants de puces. Parallèlement, des rumeurs de discussions avec Intel ont refait surface. L'entreprise est en difficulté depuis plusieurs années, mais son intégration au projet Terra Fab pourrait renforcer sa position sur le marché des puces d'IA haute performance.
Selon Musk, Tesla prévoit que Terra Fab atteindra une production de 100 000 plaquettes de semi-conducteurs par mois lors de sa phase initiale. L'objectif est d'atteindre un million de plaquettes par mois, une capacité comparable à celle des leaders du marché. À titre de comparaison, en 2024, TSMC traitait environ 1,42 million de plaquettes par mois. Musk a annoncé que l'accès facilité aux puces est une condition essentielle à la réalisation de sa vision : développer des robots capables d'opérer à l'échelle mondiale. Musk a souligné que l'alliance de la robotique avancée et de l'intelligence artificielle pourrait décupler la croissance économique mondiale. Il a précisé que le robot Optimus ne représente qu'une première étape. Toutefois, pour que ce développement devienne réalité, une infrastructure de production suffisamment importante pour fabriquer les puces Tesla AI5 et AI6 est indispensable. Musk a annoncé que ces puces « écraseront la concurrence ». Les prochains mois devraient apporter une décision quant à l'emplacement de la nouvelle usine. Musk a souligné que sa construction créera de nombreux emplois, de l'ingénierie à la maintenance des infrastructures. Le choix du site sera stratégiquement important pour Tesla et pour l'économie locale.
