Sony modifierait sa stratégie PC : achetez une fois, jouez sur deux plateformes.

Publié le: 07/11/2025 @ 14:27:15: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Ces dernières années, Sony s'est progressivement éloigné de l'idée d'une exclusivité absolue pour ses jeux sur consoles PlayStation. Les titres qui constituaient autrefois l'avantage concurrentiel de la PS5 arrivent de plus en plus sur PC. Auparavant, cela se traduisait simplement par un canal de distribution supplémentaire. Désormais, il se pourrait que quelque chose de plus se produise. L'écosystème PlayStation a commencé à développer une fonctionnalité qui pourrait lier l'achat d'un jeu sur PS5 à sa disponibilité sur PC. L'information a été révélée par une analyse du code du PlayStation Store publiée par l'utilisateur Amethyst et confirmée par la suite par le célèbre informateur billbil-kun. Une nouvelle balise « crossbuy » et une icône « PS5 / PC » ont été découvertes dans les fichiers CSS de la plateforme. Leur ajout est prévu pour juin 2025. Il ne s'agit pas d'une référence à d'anciennes fonctionnalités : Sony proposait autrefois le Cross-Buy entre PS3, PS4 et PS Vita, mais ce système d'achats partagés a été abandonné il y a plusieurs années. Il réapparaît aujourd'hui sous une nouvelle forme et dans un contexte totalement inédit. Microsoft propose Xbox Play Anywhere depuis des années : acheter un jeu sur Xbox permet d'y jouer sur PC sans avoir à le racheter. Sony a toujours été prudent avec cette approche. Les jeux PC sortaient avec du retard, souvent dans des versions modifiées, et la distribution se limitait à Steam et à l'Epic Games Store. Contrairement à Microsoft, Sony ne dispose toujours pas de son propre lanceur pour Windows. Si le Cross-Buy est lancé, la question de l'intégration des systèmes de licences entre les plateformes devra être résolue.
Pour Sony, estomper la frontière entre consoles et PC n'est pas qu'une question de confort pour l'utilisateur. C'est un enjeu crucial pour maintenir la position de PlayStation au cœur de l'écosystème du jeu vidéo. Microsoft a toujours privilégié le jeu multiplateforme. Nintendo reste cantonné à son univers, mais bénéficie d'une image de marque très forte. Sony doit choisir une voie qui élargisse l'offre de jeux sans compromettre son identité. Le Cross-Buy pourrait bien être la solution. Sony n'a pas encore commenté la découverte des fichiers ni ses projets concernant le Cross-Buy. Si cette fonctionnalité est effectivement en préparation pour le lancement, PlayStation pourrait l'annoncer lors du prochain PlayStation Showcase. En attendant, il nous faudra suivre de près les modifications apportées au code du service et les initiatives de l'entreprise en matière d'édition. La possibilité de posséder un jeu simultanément sur PS5 et PC sans frais supplémentaires constituerait l'un des changements de politique les plus importants de Sony depuis des années.
