Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Sony modifierait sa stratégie PC : achetez une fois, jouez sur deux plateformes.
Publié le: 07/11/2025 @ 14:27:15: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosCes dernières années, Sony s'est progressivement éloigné de l'idée d'une exclusivité absolue pour ses jeux sur consoles PlayStation. Les titres qui constituaient autrefois l'avantage concurrentiel de la PS5 arrivent de plus en plus sur PC. Auparavant, cela se traduisait simplement par un canal de distribution supplémentaire. Désormais, il se pourrait que quelque chose de plus se produise. L'écosystème PlayStation a commencé à développer une fonctionnalité qui pourrait lier l'achat d'un jeu sur PS5 à sa disponibilité sur PC. L'information a été révélée par une analyse du code du PlayStation Store publiée par l'utilisateur Amethyst et confirmée par la suite par le célèbre informateur billbil-kun. Une nouvelle balise « crossbuy » et une icône « PS5 / PC » ont été découvertes dans les fichiers CSS de la plateforme. Leur ajout est prévu pour juin 2025. Il ne s'agit pas d'une référence à d'anciennes fonctionnalités : Sony proposait autrefois le Cross-Buy entre PS3, PS4 et PS Vita, mais ce système d'achats partagés a été abandonné il y a plusieurs années. Il réapparaît aujourd'hui sous une nouvelle forme et dans un contexte totalement inédit. Microsoft propose Xbox Play Anywhere depuis des années : acheter un jeu sur Xbox permet d'y jouer sur PC sans avoir à le racheter. Sony a toujours été prudent avec cette approche. Les jeux PC sortaient avec du retard, souvent dans des versions modifiées, et la distribution se limitait à Steam et à l'Epic Games Store. Contrairement à Microsoft, Sony ne dispose toujours pas de son propre lanceur pour Windows. Si le Cross-Buy est lancé, la question de l'intégration des systèmes de licences entre les plateformes devra être résolue.

Pour Sony, estomper la frontière entre consoles et PC n'est pas qu'une question de confort pour l'utilisateur. C'est un enjeu crucial pour maintenir la position de PlayStation au cœur de l'écosystème du jeu vidéo. Microsoft a toujours privilégié le jeu multiplateforme. Nintendo reste cantonné à son univers, mais bénéficie d'une image de marque très forte. Sony doit choisir une voie qui élargisse l'offre de jeux sans compromettre son identité. Le Cross-Buy pourrait bien être la solution. Sony n'a pas encore commenté la découverte des fichiers ni ses projets concernant le Cross-Buy. Si cette fonctionnalité est effectivement en préparation pour le lancement, PlayStation pourrait l'annoncer lors du prochain PlayStation Showcase. En attendant, il nous faudra suivre de près les modifications apportées au code du service et les initiatives de l'entreprise en matière d'édition. La possibilité de posséder un jeu simultanément sur PS5 et PC sans frais supplémentaires constituerait l'un des changements de politique les plus importants de Sony depuis des années.
Test Painkiller (PS5) - Un reboot qui ch... »« Une carte mère Corsair pré-assemblée ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
07-11Battlefield 6 tourne sur un processeur vieux de 12 ans. Et ça marche !
07-11GTA 6 reporté jusqu'à novembre 2026
07-11Test Painkiller (PS5) - Un reboot qui change de formule
06-11Test One Military Camp (PS5) - Un camp militaire et une armée à lever.
06-11L'émulateur PCSX2 prend désormais en charge plus de 99,5 % des jeux PS2
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Battlefield 6 tourne sur un processeur vieux de 12 ans. Et ça marche !
Matériel Matériel
La nouvelle norme Bluetooth a été dévoilée. BT 6.2, c'est la fin des problèmes.
Programmation Programmation
Au lieu de prison, un robot pour chaque criminel : le plan controversé de Musk
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
GTA 6 reporté jusqu'à novembre 2026
Musique Musique
Spotify vous offre un mini récapitulatif hebdomadaire (même gratuit)
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?