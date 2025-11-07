Se connecter  
Publié le: 07/11/2025 @ 14:25:37: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielMatthew Wieland, technicien et créateur de la chaîne YouTube Matt's Computer Services, a rapporté que son client avait dû renvoyer le processeur de son ordinateur Corsair à 5 000 $ à trois reprises au cours de l'année écoulée. Après une série de tests, Wieland a découvert que le problème ne venait pas du processeur, mais d'un BIOS obsolète dans le système Corsair. Comme l'explique Matt, le problème provient d'un bug de tension Vmin qui a provoqué une vague de pannes sur les processeurs Intel de 13e et 14e générations en 2024. Initialement, Intel a accusé les fabricants de cartes mères d'utiliser des BIOS personnalisés dont les protections thermiques et d'alimentation étaient désactivées. Ce n'est qu'après plusieurs mois qu'Intel a admis que le bug était également présent sur ses propres processeurs. Le correctif final, numéroté 0x12F, a été mis à disposition des fabricants en mai 2025. Cette mise à jour était censée résoudre définitivement le problème d'instabilité des processeurs. Malheureusement, six mois après sa publication, Corsair n'a toujours pas intégré ce correctif à son BIOS.



L'ordinateur du client, assemblé par Corsair, est basé sur une carte mère Asus Prime Z790-P WiFi. Wieland a tenté de mettre à jour le BIOS depuis le site web officiel d'Asus, mais le système a refusé le fichier. Le technicien a expliqué que Corsair bloque la mise à jour des BIOS d'origine, utilisant des versions de firmware propriétaires, ce qui rend impossible la résolution du problème dans ce cas précis. Actuellement, le BIOS du système ne possède que la version 0x12B, antérieure au correctif Intel. La seule solution est d'attendre la publication par les ingénieurs de Corsair de leur propre mise à jour du BIOS, la version 0x12F. Wieland a reconnu que le service client de Corsair s'était montré poli et coopératif, mais qu'il était impuissant sans une nouvelle version du BIOS. Heureusement, Intel a étendu la garantie de tous les processeurs concernés par ce problème d'instabilité, permettant ainsi au client de remplacer la puce défectueuse. Cependant, comme le souligne le technicien, sans mise à jour du BIOS, le nouveau processeur est lui aussi vulnérable : « Je ne peux pas, en toute conscience, livrer cet ordinateur au client tant que Corsair n’aura pas publié de correctif. Sinon, un autre i9 partira tout simplement en fumée. »

Cette situation met en lumière les risques liés à l'achat de systèmes pré-assemblés avec un BIOS verrouillé. Si ces solutions visent à protéger les utilisateurs moins expérimentés des erreurs, elles peuvent aussi empêcher la résolution rapide de problèmes critiques. En attendant que Corsair publie une mise à jour du BIOS avec 0x12F, la seule option réelle reste le remplacement de la carte mère, ce qui semble absurde pour un ordinateur coûtant environ 5000 dollars, mais c'est peut-être le seul moyen d'éviter une quatrième panne consécutive.
