Apple paiera Google pour l'intelligence artificielle de Siri
Publié le: 07/11/2025 @ 14:22:53: Par Nic007
AppleSelon Mark Gurman de Bloomberg, Apple s'apprête à doter son assistant vocal Siri, récemment mis à jour, de sa propre version du modèle Gemini de Google. Apple débourserait environ un milliard de dollars par an pour accéder à cette technologie. Le modèle Gemini servira à générer des notes de synthèse et à effectuer des tâches de planification. Bloomberg précise qu'une version personnalisée de Gemini fonctionnera sur les serveurs du cloud privé d'Apple, tandis que certaines fonctionnalités de Siri continueront d'utiliser les modèles internes de l'entreprise. D'après Gurman, la version personnalisée de Gemini comprend 1 200 milliards de paramètres, soit beaucoup plus que le modèle cloud d'Apple Intelligence, qui en utilise 150 milliards.

Apple accélère ses efforts en matière d'IA après avoir reporté le lancement de nouvelles fonctionnalités pour Siri. En juin dernier, il a été rapporté que l'entreprise envisageait une collaboration avec OpenAI ou Anthropic avant d'opter pour un partenariat avec Google. Bloomberg précise toutefois que cet accord ne porte pas sur l'intégration du chatbot Gemini à Siri, comme c'est déjà le cas avec ChatGPT, mais plutôt sur le traitement des données et la génération de réponses. La semaine dernière, le PDG d'Apple, Tim Cook, a annoncé aux investisseurs qu'une version mise à jour de Siri serait disponible au printemps prochain. Il était donc apparemment au courant que les négociations étaient en phase finale.
