Nintendo déplace progressivement son attention de la Switch vers la Switch 2.
Publié le: 06/11/2025 @ 17:28:01: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesNintendo délaisse progressivement sa console Switch originale pour se concentrer sur sa successeure. Lors de la publication de ses résultats financiers, la direction a indiqué que le développement se concentrerait désormais sur la Nintendo Switch 2 et que l'activité de l'entreprise s'articulerait autour de cette nouvelle plateforme. Si la Switch originale n'est pas encore totalement abandonnée, la transition est déjà en cours et une réduction du nombre de nouveaux jeux pour l'ancienne console est à prévoir prochainement. Nintendo précise toutefois qu'elle continuera à produire et à vendre des consoles de génération actuelle, en fonction de la demande et des conditions du marché. L'entreprise a également confirmé la sortie de plusieurs jeux Switch majeurs dès le mois d'octobre.

Depuis son lancement en juin, plus de 10,36 millions de consoles Switch 2 ont été vendues, dont 84 % par des possesseurs du modèle original. Bien que ce chiffre reste modeste comparé aux 154,01 millions d'unités Switch vendues au total, Nintendo affirme que la transition vers la nouvelle plateforme est régulière et stable. De plus, malgré la disponibilité de la nouvelle console, de nombreux joueurs continuent d'acheter la version originale. Ceci s'explique principalement par son prix nettement inférieur et l'abondance de cartouches à prix abordable sur le marché de l'occasion. Par conséquent, Nintendo souhaite progressivement attirer ce public vers la nouvelle plateforme, bien plus économique.
