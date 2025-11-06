Android s'apprÃªte Ã  connaÃ®tre une rÃ©volution mondiale : boutiques alternatives, paiements en ligne et commissions rÃ©duites.

Epic et Google ont conclu un accord Ã l'amiable pour mettre fin Ã leur long litige. Un ensemble de modifications concernant Android et Google Play est actuellement examinÃ© par le juge James Donato. S'il est approuvÃ©, cet accord Ã©tendrait Ã l'Ã©chelle mondiale certaines mesures clÃ©s dÃ©jÃ dÃ©cidÃ©es devant les tribunaux aux Ã‰tats-Unis . La proposition prÃ©voit une rÃ©duction des commissions standard , un programme de distribution d'applications tierces dans la prochaine version d'Android, et des modifications des Ã©crans d'installation afin de faciliter l'installation d'applications hors du systÃ¨me. Sameer Samat (Google) et Tim Sweeney (Epic) dÃ©crivent tous deux cet accord comme un moyen de Â« rÃ©soudre les diffÃ©rends Â» et affirment qu'il transformera sans aucun doute Android. Google propose un nouveau modÃ¨le de commission avec un seuil de 20 % ou 9 %, selon le type de transaction et la date d'installation de l'application. Le porte-parole Dan Jackson prÃ©cise que ce modÃ¨le s'appliquera aux nouvelles installations effectuÃ©es aprÃ¨s octobre 2025 . Pour les achats intÃ©grÃ©s offrant un avantage minime en jeu , Google pourra appliquer une commission de 20 %. Si l'achat n'apporte aucun avantage, la commission tombe Ã 9 %. Ce mÃªme seuil de 9 % s'applique aux applications et abonnements vendus sur le Play Store, Ã l'exception de la part de Google Play Billing . Cette derniÃ¨re est divisÃ©e et fixÃ©e Ã 5 % , indÃ©pendamment des frais de service . Si le dÃ©veloppeur choisit un autre systÃ¨me de paiement , Google Play peut Ã©galement facturer des frais supplÃ©mentaires pour ces transactions. Jackson prÃ©cise que lorsque l'utilisateur paie via un autre systÃ¨me, le dÃ©veloppeur ne verse aucun frais de facturation Ã Google. En thÃ©orie, Google pourra percevoir sa commission mÃªme si l'utilisateur effectue le paiement sur le site web du dÃ©veloppeur dans les 24 heures suivant un clic depuis l'application. Dans les applications, des options de paiement alternatives apparaÃ®tront Ã cÃ´tÃ© de la facturation Google Play , et les dÃ©veloppeurs pourront dÃ©finir des prix diffÃ©rents, voire infÃ©rieurs, pour ces mÃ©thodes alternatives.
Google introduira, lors de la prochaine mise Ã jour majeure d'Android , un programme permettant aux boutiques d'applications alternatives de s'enregistrer en tant que boutiques d'applications officielles . L'objectif est de faciliter leur installation par les utilisateurs et de garantir leur reconnaissance au sein de l'Ã©cosystÃ¨me. Ã€ partir de la prochaine mise Ã jour majeure et jusqu'au 30 juin 2032 , Android affichera un seul Ã©cran d'installation neutre pour installer une boutique d'applications enregistrÃ©e depuis un site web, tout en accordant les autorisations nÃ©cessaires . Epic affirme que cela rÃ©duit les obstacles et les Ã©crans d'avertissement qui freinent l'installation d'applications hors du Play Store . D'autres restrictions obtenues par Epic restent en vigueur : Google doit cesser d'accorder des incitations financiÃ¨res aux fabricants, aux opÃ©rateurs et aux dÃ©veloppeurs en Ã©change d' exclusivitÃ© ou de prÃ©-installations, et doit autoriser les dÃ©veloppeurs Ã communiquer avec les clients au sujet des prix et des offres en dehors du Play Store . Le juge Donato avait prÃ©cÃ©demment ordonnÃ© Ã Google d'accueillir les boutiques concurrentes sur Google Play et d'accorder l'accÃ¨s Ã l'intÃ©gralitÃ© du catalogue d'applications , ainsi que de ne plus exiger l'utilisation obligatoire de Play Billing . Cette injonction, cependant, n'Ã©tait valable qu'aux Ã‰tats-Unis , durait trois ans et n'affectait pas les commissions.
La nouvelle proposition prolonge les boutiques d'applications enregistrÃ©es et les rÃ©ductions de commissions dans le monde entier jusqu'en 2032. Sameer Samat affirme que son approbation permettrait de rÃ©soudre le diffÃ©rend ; Tim Sweeney Ã©voque l'ouverture aux paiements tiers et en ligne , opposant la proposition de Google au modÃ¨le d' Apple , qu'il juge incompatible avec les boutiques concurrentes. Les parties discuteront des dÃ©tails devant un juge le jeudi 6 novembre , mais la voie semble libre.
