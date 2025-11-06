Se connecter  
Google Maps peut désormais être contrôlé par Gemini et votre voix.
Publié le: 06/11/2025 @ 16:06:57: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle Maps place Gemini au cœur de la navigation, offrant une expérience de conduite mains libres et conversationnelle pour simplifier tous vos trajets. Cette intégration exploite les données en temps réel de Google Maps pour des suggestions et des commandes vocales plus pertinentes. Quatre nouvelles fonctionnalités sont disponibles : la recherche d’itinéraires, le guidage avec points de repère , les alertes trafic et l’exploration avec Lens . Voici les changements et les zones de déploiement . Avec Gemini intégré à l'application Google Maps pour la conduite mains libres , vous pouvez poser des questions et obtenir des résultats sans toucher l'écran. Vous pouvez rechercher des lieux le long de votre itinéraire , vérifier la disponibilité des bornes de recharge pour véhicules électriques et, sur Android, partager le temps restant avec vos contacts. Les requêtes conversationnelles permettent de gérer des tâches en plusieurs étapes. Par exemple, vous pouvez demander « un restaurant pas cher avec des options végétaliennes à quelques kilomètres », préciser que vous avez besoin de plus d'informations sur le stationnement , et si cela vous convient, « aller » pour vous orienter. Vous pouvez également vous renseigner sur leurs plats les plus populaires . Avec votre autorisation, Gemini se connecte à votre calendrier et ajoute un événement . Pour faciliter la conduite, les interruptions sont signalées instantanément et de manière sonore : il suffit désormais de signaler un accident, une inondation ou un ralentissement. La navigation Gemini sera déployée progressivement dans les prochaines semaines aux États-Unis sur Android et iOS, et sera bientôt disponible sur Android Auto .



Des alertes trafic proactives sont désormais disponibles , même lorsque vous n'utilisez pas la navigation, pour vous avertir à l'avance des fermetures imprévues ou des embouteillages. C'est pratique si vous souhaitez obtenir des informations sur le trafic avant même d'avoir lancé la navigation. Cette fonctionnalité est en cours de déploiement aux États-Unis sur Android . Google Lens , désormais basé sur Gemini, propose également de nouvelles fonctionnalités . Il est possible d'appuyer sur l' icône de l'appareil photo dans la barre de recherche pour cadrer restaurants, bars, boutiques ou lieux célèbres. Lorsque des repères apparaîtront , vous pourrez poser des questions vocales comme « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? », « Pourquoi est-il populaire ? » ou « Quelle est l'ambiance ? » Les réponses incluent des détails utiles, comme les plats les plus populaires d'un restaurant ou si une boulangerie vend des croissants au beurre français . Lens with Gemini sera déployé progressivement plus tard ce mois-ci aux États-Unis sur Android et iOS .

