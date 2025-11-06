Atlas, le navigateur d'IA d'OpenAI, est sous le feu des critiques : il Ã©vite les poursuites judiciaires et s'affranchit des barriÃ¨res payantes.

PubliÃ© le: 06/11/2025 @ 16:04:50: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
OpenAI a rÃ©cemment lancÃ© Atlas , un navigateur basÃ© sur ChatGPT , dotÃ© d'un mode agent capable de naviguer Ã la place de l'utilisateur. Il promet d'assister les utilisateurs dans leurs recherches et achats en ligne comme le ferait un humain. Le problÃ¨me, c'est que non seulement des problÃ¨mes de sÃ©curitÃ© et de lenteur sont apparus, mais selon une analyse du Tow Center for Digital Journalism de l'UniversitÃ© Columbia , le navigateur d'OpenAI filtre sÃ©lectivement certaines parties du Web , et ce n'est pas par hasard. L'enquÃªte du Tow Center rÃ©vÃ¨le qu'Atlas semble Ã©viter de lire les articles provenant de mÃ©dias qui ont intentÃ© des poursuites contre OpenAI . Parmi les exemples citÃ©s figurent PCMag et le New York Times . Au lieu d'afficher ouvertement son choix, l'agent reconstitue les articles en exploitant la couverture mÃ©diatique du mÃªme sujet provenant de mÃ©dias ayant des accords de licence avec OpenAI. Il gÃ©nÃ¨re ainsi un rapport sans accÃ©der directement Ã la source originale. Le systÃ¨me s'appuie Ã©galement sur des tweets , des versions republiÃ©es du mÃªme article et des citations dans d'autres publications pour reconstituer le contenu non indexÃ©. Il en rÃ©sulte un rÃ©sumÃ© qui dÃ©coule indirectement du travail d'autrui, avec le risque de perdre des Ã©lÃ©ments en cours de route, comme dans le jeu du tÃ©lÃ©phone arabe classique .
Mais ce n'est pas tout, car le mÃªme rapport a rÃ©vÃ©lÃ© des comportements encore plus malveillants . De nombreux Ã©diteurs protÃ¨gent leur contenu par des paywalls , qui affichent une fenÃªtre modale superposÃ©e au texte pour empÃªcher tout accÃ¨s non autorisÃ©. L'agent d' Atlas et l'agent Comet de Perplexity parviennent toujours Ã lire et Ã rÃ©sumer des articles, mÃªme lorsque leurs chatbots respectifs en sont incapables. Dans un cas rapportÃ©, des navigateurs ont rÃ©cupÃ©rÃ© le texte intÃ©gral d'un article rÃ©servÃ© aux abonnÃ©s , d'environ neuf mille mots, publiÃ© dans MIT Technology Review. Dans leurs interfaces standard, ChatGPT et Perplexity ont indiquÃ© qu'ils ne pouvaient y accÃ©der car la publication avait bloquÃ© les robots d'exploration . Le Tow Center note que ces agents se comportent sur le web de maniÃ¨re plus proche des humains que les robots d'exploration traditionnels. Ce dÃ©tail modifie Ã©galement le cadre technique et juridique de l'accÃ¨s au contenu. Selon ce centre de recherche, les dÃ©fenses traditionnelles telles que les paywalls et les blocages des robots d'exploration ne suffisent plus Ã empÃªcher les systÃ¨mes d'IA d' accÃ©der aux articles et de les rÃ©utiliser sans consentement.
