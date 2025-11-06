Test One Military Camp (PS5) - Un camp militaire et une armée à lever.

Publié le: 06/11/2025 @ 16:03:06: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Développé par Abylight Barcelona, One Military Camp est un jeu de gestion militaire en 3D, plein d'humour et proposant une campagne solo avec une armée ennemie à vaincre. One Military Camp surprend rapidement, notamment grâce à un mode histoire qui ne se résume pas à un simple tutoriel et qui n'est pas dominé par le gameplay, qui, malgré ce postulat, reste la pierre angulaire du titre. La narration est donc un élément à considérer, bien ficelé à plusieurs égards, notamment l'humour, très bien dosé et agrémenté d'un style cartoon bien choisi. En bref, un dictateur fou et ses sbires excentriques ont commencé à conquérir toute la région, sillonnant les territoires. Pour l'instant, il ne manque qu'un seul ennemi : le nôtre. Avec le sergent Hawkins , nous sommes chargés de défendre le territoire, de lever une armée, d'entretenir le camp d'entraînement et, surtout, de reconquérir les terres perdues, de repousser l'envahisseur et de rétablir la paix dans la région. Sur le papier, l'histoire semble assez classique, et en réalité, elle l'est. Mais ce qui brille vraiment, comme déjà mentionné, c'est le ton humoristique et surréaliste du titre, associé à une série de références vraiment insaisissables. Il suffit de penser au sergent lui-même, dont l'esthétique et les manières évoquent avec force celles de l'emblématique et intemporel sergent-major Hartman de Full Metal Jacket. Et les blagues fonctionnent, tout comme le surréalisme. Imaginez que l'un des « hommes les plus forts » de l'armée ennemie soit allergique… et que fait-elle pour se protéger ? Elle force la population occupée à amputer chaque fleur. One Military Camp regorge de petites idées ironiques que l'on retrouve également dans le gameplay lui-même, des animations aux actions elles-mêmes. D'une certaine manière, on a presque l'impression de jouer à un jeu de Two Point Studios, dont il s'inspire indéniablement. Mais trêve de bavardages, allons droit au but et voyons comment constituer la meilleure armée possible !
Liens
Lire l'article (1 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité