Les nouveaux pilotes NVIDIA ont rendu des jeux injouables, et aucune solution n'est prévue

Les mises à jour des pilotes de cartes graphiques sont généralement synonymes d'amélioration des performances et de la stabilité des jeux. Nvidia insiste depuis des années sur le fait que chaque version de son logiciel apporte des améliorations pour les nouveaux titres et les GPU les plus récents. Cependant, cette fois-ci, le dernier pilote, la version 580, a causé un problème important aux joueurs qui redécouvrent les jeux Forza classiques. Des utilisateurs du forum Nvidia signalent que les anciens jeux Forza ne détectent plus correctement leur carte graphique après une mise à jour des pilotes. Ce problème affecte principalement Forza Motorsport 6 Apex, Forza Motorsport 7 et Forza Horizon 3. Au lancement, les jeux affichent une erreur AP204 indiquant une incompatibilité du GPU. La situation a rapidement été confirmée par un employé de Nvidia, qui a déclaré explicitement que le problème avait été reproduit dans un environnement de test. Il a également laissé entendre qu'aucun correctif ne serait disponible immédiatement. La raison réside dans la manière dont les jeux effectuent les vérifications de compatibilité matérielle. Il semblerait qu'ils utilisent des mécanismes que Nvidia ne peut modifier sans l'accord des développeurs.
Les anciens jeux Forza ont été retirés du Microsoft Store il y a plusieurs années en raison de l'expiration des licences de musique et de modèles de véhicules. Ils ne sont plus disponibles pour les nouveaux utilisateurs, mais les possesseurs d'anciennes copies peuvent toujours y jouer. L'absence de distribution signifie également l'absence de mises à jour. Microsoft ne développe plus ces jeux, et les chances de voir apparaître des correctifs sont minimes. Par conséquent, Nvidia ne peut compter sur aucun support de la part du développeur. Les joueurs n'ont donc plus qu'une seule option s'ils souhaitent retrouver l'univers des jeux de course classiques. Les tests effectués par la communauté confirment que le retour au pilote Nvidia 576.88 résout complètement le problème. Cette version antérieure reconnaît correctement la carte graphique et les jeux se lancent sans problème. Le souci est que ce retour à un pilote antérieur entraîne la perte des optimisations pour les nouveaux titres et des derniers correctifs de sécurité. Pour de nombreux joueurs, cela signifie choisir entre nostalgie et modernité. Ceux qui souhaitent revisiter les circuits australiens de Forza Horizon 3 ou s'affronter sur les pistes de Forza Motorsport 7 devront volontairement limiter les performances de leur carte graphique.
Les conflits entre les nouveaux pilotes et les jeux anciens ne sont pas nouveaux. Avec l'évolution du matériel, les fabricants sont de plus en plus réticents à maintenir une compatibilité totale avec les titres sortis il y a dix ans. La série Forza n'en est qu'un exemple, mais la communauté craint que des problèmes similaires ne commencent à affecter d'autres jeux devenus des classiques.
