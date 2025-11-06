Se connecter  
Apple travaille déjà sur l'iPhone Air 2.
Publié le: 06/11/2025 @ 00:51:24: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleCes derniers jours, les médias ont largement évoqué une prétendue baisse de la demande pour l'iPhone Air, à l'exception de la Chine, où le nouveau modèle a rencontré un franc succès. L'intérêt suscité par l'appareil s'explique par sa caractéristique unique : la compatibilité exclusive avec l'eSIM. En effet, jusqu'à récemment, les smartphones compatibles eSIM n'étaient pas commercialisés officiellement en Chine. Apple a toutefois jugé l'intérêt pour l'iPhone Air suffisant pour poursuivre le développement de la gamme et lancer un successeur, l'iPhone Air 2. Les investisseurs de Wall Street, traditionnellement bien informés des projets de l'entreprise grâce à sa chaîne de production, l'ont confirmé dans leurs rapports. Par exemple, une note de recherche récente de JP Morgan indique que l'iPhone Air 2 devrait sortir en 2026 et l'iPhone Air 3 en 2027. Cela réfute les rumeurs d'un possible arrêt de la production de la gamme.

Ces chiffres concordent avec les prévisions de TD Cowen, qui affirme qu'Apple maintient son calendrier de production de l'iPhone Air. Des analystes, citant leurs propres sources, ont confirmé les plans précédents de l'entreprise concernant ce smartphone ultra-fin. TD Cowen prévoit qu'Apple produira 3 millions d'iPhone Air au troisième trimestre 2025 et 7 millions au quatrième trimestre de cette année. Parallèlement, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a déclaré que la plupart des fournisseurs d'iPhone Air prévoient de réduire leur capacité de production de plus de 80 %. Ces informations, bien que contradictoires, doivent être interprétées avec prudence. Apple n'a peut-être tout simplement pas encore pris de décision définitive.
