L'émulateur PCSX2 prend désormais en charge plus de 99,5 % des jeux PS2
Publié le: 06/11/2025 @ 00:33:40: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosAvec plus de 4 000 jeux à son actif , la PlayStation 2 était un géant capable de redéfinir toute une génération de joueurs. De la variété de ses titres à son impact culturel, la console de Sony reste une icône qui a influencé des millions de joueurs à travers le monde. Cependant, son immense catalogue est resté longtemps confiné à son format physique, rendant la préservation et l'accès aux jeux originaux de plus en plus complexes. Aujourd'hui, grâce aux progrès de PCSX2 , cette époque est de nouveau accessible : l'émulateur prend désormais en charge plus de 99,5 % des jeux PS2 , un exploit historique dans le domaine de la préservation des jeux vidéo. Cela signifie que la quasi-totalité du catalogue PS2 est désormais jouable sur PC, avec une compatibilité et une stabilité sans précédent. Seuls quatre jeux restent à jouer, tous indiqués comme non encore « Parfaits » ou « Jouables » dans la liste officielle de l'émulateur : Final Fantasy XI, DRIV3R, Marvel Nemesis: Rise of the Imperfect et World Series Baseball 2K3. Compte tenu de la complexité du matériel d'origine et de l'immensité du catalogue, il s'agit d'une étape importante qui témoigne de plus de vingt ans de développement constant et de passion de la part de la communauté open source.

Mais PCSX2 ne se limite pas à faire tourner d'anciens jeux : ces dernières années, il a intégré des fonctionnalités modernes qui améliorent considérablement l'expérience de jeu. Outre sa compatibilité multiplateforme avec Windows, Linux et macOS, l'émulateur permet de jouer en haute résolution, d'appliquer des packs de textures HD et même de profiter de modes multijoueurs locaux comme l'écran partagé dans de nombreux jeux, grâce aux mises à jour de la version 2.4.0. Le tout en toute légalité : l'émulation en elle-même n'enfreint aucune loi, mais le téléchargement de BIOS ou de jeux piratés est interdit. Les possesseurs de PS2 peuvent toutefois extraire légalement leur BIOS pour utiliser l'émulateur. Le succès de PCSX2 représente non seulement une prouesse technique, mais aussi culturelle. À l'heure où Sony et de nombreux éditeurs semblent réticents à relancer une grande partie du catalogue PS2, la communauté a su préserver ce patrimoine de manière indépendante, permettant aux nouvelles générations de (re)découvrir un âge d'or du jeu vidéo. Vingt-cinq ans après la sortie de la console aux États-Unis, cet événement marquant est un véritable hommage à la grandeur de la PlayStation 2 : non pas un simple souvenir, mais une renaissance numérique de son immense catalogue d'émotions.
