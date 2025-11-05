L'iPhone pliable sera doté d'un système de caméra inhabituel.

Le premier iPhone pliable, attendu pour le second semestre 2026, sera doté d'une caméra frontale intégrée sous l'écran, selon Morgan Stanley. Cette information figure dans un document détaillé présentant les spécifications des futurs iPhone, jusqu'en 2027. C'est également dans ce document qu'il a été révélé qu'Apple prévoit de poursuivre la production de la gamme iPhone Air, incluant les modèles Air 2 et Air 3. Par ailleurs, une source fiable, ayant prédit à plusieurs reprises les décisions de la firme de Cupertino, a indiqué que la série iPhone 20, prévue pour 2027, sera équipée d'un appareil photo doté de la technologie LATIC (Latéral Overflow Integration Condensor).
Pour comprendre l'importance de cette innovation, il est utile de rappeler qu'un capteur CMOS (semi-conducteur métal-oxyde complémentaire) convertit la lumière en une image numérique grâce à une matrice de pixels sensibles. La technologie LOFIC est une version avancée de CMOS qui capture et traite la lumière incidente avec une efficacité bien supérieure. Son principal avantage réside dans sa capacité à restituer simultanément les détails dans les zones d'ombre et de lumière sans bruit numérique, éliminant ainsi le compromis traditionnel entre sensibilité et saturation. Cette technologie améliore la qualité des photos et des vidéos. Si Apple intègre la technologie LOFIC aux appareils photo de la gamme iPhone 20, la plage dynamique passera de 12 à 20 diaphragmes, hissant ainsi les performances de l'appareil photo mobile au niveau des appareils professionnels.
