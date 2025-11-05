Nintendo souhaite acquérir d'autres équipes de développement pour créer davantage de jeux.

Publié le: 05/11/2025 @ 18:31:19: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Nintendo envisage l'avenir avec ambition. Après l'extraordinaire succès de la Switch 1 , l'entreprise de Kyoto prépare la prochaine génération de consoles avec l'objectif d'offrir à la future Nintendo Switch 2 un catalogue de jeux riche et varié. Lors de sa dernière assemblée générale des actionnaires, la société a annoncé son intention de développer ses capacités internes et d'intégrer de nouvelles équipes de créateurs afin d'accélérer la production de jeux et d'améliorer la qualité globale de ses expériences interactives. Dans son rapport officiel , Nintendo explique vouloir « établir et développer des capacités de développement de jeux vidéo au sein du groupe Nintendo », un plan qui sera mis en œuvre de deux manières : premièrement, avec la construction du bâtiment n° 2 du centre de développement du siège social (nom provisoire), un nouveau pôle créatif destiné à accueillir de nouvelles équipes internes ; et deuxièmement, avec l’acquisition de développeurs externes qui collaborent depuis longtemps avec l’entreprise et partagent la même philosophie de conception.
Cette stratégie ne représente pas un changement de cap radical, mais plutôt un renforcement du modèle « organique » qui a toujours caractérisé Nintendo. L'entreprise privilégie l'intégration de partenaires de confiance plutôt que l'acquisition de grands noms, contrairement à Sony ou Microsoft. C'est le cas de Next Level Games, qui a rejoint officiellement la famille Nintendo en 2021 après des années de collaboration sur des titres tels que Luigi's Mansion: Dark Moon et Luigi's Mansion 3. Les prochaines étapes devraient suivre le même schéma : privilégier les petites et moyennes équipes de développement, déjà expérimentées dans la création d’exclusivités pour les plateformes Nintendo, afin de garantir une cohérence stylistique et une qualité de production irréprochables. Autrement dit, l’objectif n’est pas de s’étendre à tout prix, mais de renforcer la chaîne de production pour assurer un flux constant de contenus originaux et de qualité, fidèles à l’identité de Nintendo.
