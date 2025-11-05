Windows 11 26H1 sera d'abord disponible pour certains processeurs.

Des informations récentes ont fait surface concernant une mise à jour de Windows 11, nommée 26H1, qui serait initialement disponible pour les ordinateurs Copilot+. Cette mise à jour devrait également apporter des améliorations importantes aux appareils équipés de processeurs Snapdragon X2. Bien que les détails concernant cette version restent encore assez rares, les dernières informations indiquent qu'il s'agira d'une édition spéciale de Windows 11 pour les appareils ARM. L'une des annonces relatives à Windows 11 26H1 a été intégrée au code du correctif Windows 10 (KB5066791), qui mentionne également Windows 11 26H1. La ligne en question est « SUPPORTED_Windows_11_0_26H1_Only », ce qui indique que cette version du système est déjà en développement. Microsoft n'a pas encore dévoilé les détails de cette mise à jour et de ses fonctionnalités, mais on sait que la version 26H1 sera la première mise à jour majeure « H1 » de Windows 11, l'entreprise ayant abandonné la publication de mises à jour majeures tous les six mois au profit d'une publication annuelle.
La version 26H1 sera probablement initialement disponible uniquement pour les appareils basés sur Snapdragon X2, puis déployée sur les ordinateurs compatibles Copilot+ et seulement ensuite à tous les utilisateurs. Il convient de rappeler que Windows 11 24H2 n'a été initialement publié que pour les appareils équipés de processeurs Snapdragon X. Alors que la version 26H1 introduira de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA, la plupart des changements ne seront disponibles pour les utilisateurs qu'avec la version 26H2, dont la sortie est prévue pour le second semestre 2026.
