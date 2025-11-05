Se connecter  
Le streaming dans le cloud arrive sur PlayStation Portal, dès le 6 novembre 2025
Publié le: 05/11/2025 @ 16:00:43: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesLe streaming dans le cloud arrive sur PlayStation Portal dès demain, jeudi 6 novembre. Cette mise à jour majeure permettra aux membres PlayStation Plus Premium de jouer à leurs jeux PS5 directement depuis le cloud, sans avoir besoin de connecter leur console via le Remote Play. Les joueurs pourront accéder à des milliers de jeux PS5 compatibles avec le streaming dans le cloud, dont Astro Bot, Final Fantasy VII Rebirth, Fortnite, Resident Evil 4 et Grand Theft Auto V. Les catalogues PlayStation Plus Game Catalog et Classics Catalog proposeront également des centaines de titres streamables, parmi lesquels Cyberpunk 2077, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy, Sword of the Sea et The Last of Us Part II Remastered. Le streaming dans le cloud permet de jouer facilement où que vous soyez, à l’hôtel, dans un café ou chez un ami, même si votre PS5 à la maison est éteinte ou utilisée par un autre compte.

Le PS Portal bénéficie également d’une nouvelle interface avec trois onglets :

* Remote Play : pour jouer aux titres installés sur votre PS5.
* Streaming dans le cloud : pour lancer instantanément les jeux compatibles.
* Recherche : pour trouver rapidement un jeu et y accéder via QR code.

De nombreuses nouveautés viennent enrichir l’expérience :

* Audio 3D sur les jeux pris en charge (avec périphérique audio compatible comme les casques Pulse Explore et Pulse Elite).
* Verrouillage par mot de passe.
* Écran d’état réseau pour surveiller la connexion.
* Boutique en jeu pendant le streaming.
* Options d’accessibilité (lecteur d’écran, taille de texte ajustable).
* Invitations à des jeux accessibles depuis le menu rapide.
