Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
GTA 6 pourrait être reporté une seconde fois, Rockstar étant à court de temps.
Publié le: 05/11/2025 @ 15:50:55: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosGTA 6 pourrait une nouvelle fois être repoussé. Reece Reilly, animateur du podcast Kiwi Talkz et fin connaisseur du secteur, a partagé des informations inquiétantes concernant le développement du jeu. En réponse au tweet, Reilly a révélé avoir reçu des informations contradictoires de la part de développeurs travaillant dans différents studios de Rockstar Games. Sans affirmer explicitement qu'un report était certain, il a laissé entendre qu'il n'y avait aucune garantie que la date de sortie actuelle soit respectée. Reilly suppose qu'un débat est en cours chez Rockstar concernant la faisabilité d'une sortie le 26 mai 2026. Selon ses informations, la production serait presque terminée, mais des tests approfondis restent nécessaires. Les développeurs veulent éviter un fiasco comme celui du lancement de Cyberpunk 2077, tristement célèbre pour ses nombreux bugs. La situation est d'autant plus compliquée par les récents licenciements chez Rockstar Games, qui ont touché des dizaines d'employés. Cela représente un défi supplémentaire pour l'équipe qui tente de mener à bien l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire du jeu vidéo. Il convient de noter que GTA 6 a déjà été reporté une première fois, sa date de sortie initiale étant prévue pour mai 2026. Depuis, le studio n'a fait aucun commentaire sur l'avancement du développement, alimentant ainsi les spéculations et l'incertitude parmi les fans.
Le streaming dans le cloud arrive sur Pl... »« Test Shape of Dreams (PC) -Un roguelite ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
05-11Test Shape of Dreams (PC) -Un roguelite inspiré des MOBA
04-11Les joueurs sont plus enclins à acheter des remakes que des remasters.
04-11Test Labyrinthine - Console Edition (PS5) : Un survival horror énigmatique
03-11Test Lost Twins 2 (PS5) - Les jumeaux Abi et Ben sont à nouveau perdus
03-11Half-Life 3 serait bientôt annoncé avec une bande-annonce.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Windows Windows
Windows 11 26H1 sera d'abord disponible pour certains processeurs.
Consoles Consoles
Le streaming dans le cloud arrive sur PlayStation Portal, dès le 6 novembre 2025
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
GTA 6 pourrait être reporté une seconde fois, Rockstar étant à court de temps.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Shape of Dreams (PC) -Un roguelite inspiré des MOBA
Navigateurs Navigateurs
Amazon déclare la guerre aux navigateurs dotés d'IA : et non, ce n'est pas pour le bien des utilisateurs.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?