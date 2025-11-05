GTA 6 pourrait être reporté une seconde fois, Rockstar étant à court de temps.

Publié le: 05/11/2025 @ 15:50:55: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
GTA 6 pourrait une nouvelle fois être repoussé. Reece Reilly, animateur du podcast Kiwi Talkz et fin connaisseur du secteur, a partagé des informations inquiétantes concernant le développement du jeu. En réponse au tweet, Reilly a révélé avoir reçu des informations contradictoires de la part de développeurs travaillant dans différents studios de Rockstar Games. Sans affirmer explicitement qu'un report était certain, il a laissé entendre qu'il n'y avait aucune garantie que la date de sortie actuelle soit respectée. Reilly suppose qu'un débat est en cours chez Rockstar concernant la faisabilité d'une sortie le 26 mai 2026. Selon ses informations, la production serait presque terminée, mais des tests approfondis restent nécessaires. Les développeurs veulent éviter un fiasco comme celui du lancement de Cyberpunk 2077, tristement célèbre pour ses nombreux bugs. La situation est d'autant plus compliquée par les récents licenciements chez Rockstar Games, qui ont touché des dizaines d'employés. Cela représente un défi supplémentaire pour l'équipe qui tente de mener à bien l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire du jeu vidéo. Il convient de noter que GTA 6 a déjà été reporté une première fois, sa date de sortie initiale étant prévue pour mai 2026. Depuis, le studio n'a fait aucun commentaire sur l'avancement du développement, alimentant ainsi les spéculations et l'incertitude parmi les fans.
