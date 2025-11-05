Se connecter  
Test Shape of Dreams (PC) -Un roguelite inspiré des MOBA
Publié le: 05/11/2025 @ 15:49:34: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosShape of Dreams débarque sur PC comme une bouffée d'air frais dans le paysage des roguelikes d'action . Ce titre combine un gameplay hack'n'slash avec une approche MOBA, offrant aux joueurs une expérience riche en stratégie et en personnalisation. L'intrigue de Shape of Dreams se déroule dans un monde onirique imprégné d'angoisses et de mystères qui défient les schémas narratifs traditionnels. Le récit s'appuie davantage sur les sensations et les évocations que sur une histoire explicite, sa structure laissant place à l'interprétation personnelle. La nature surréaliste de l'univers du jeu reflète un rêve à explorer, où chaque recoin invite à découvrir des fragments de souvenirs et les souvenirs d'une humanité insaisissable. Cette approche narrative minimaliste a le mérite de préserver une atmosphère évocatrice et mystérieuse, parfaitement adaptée à l'univers mélancolique et onirique du titre. L'absence d'histoire traditionnelle pourrait toutefois s'avérer insuffisante pour ceux qui recherchent une exploration approfondie et des liens narratifs solides entre les personnages et le décor. Néanmoins, l'intrigue sert de toile de fond poétique au chaos dynamique du gameplay, privilégiant l'immersion sensorielle plutôt que l'explication rationnelle. Les personnages sont peu décrits narrativement, privilégiant une variété de styles de jeu et de personnalisation. Chaque héros est porteur d'expériences et de constructions différentes, ce qui compense le manque de narration explicite. Avant d'aborder le gameplay,, nous tenons à vous rassurer : Shape of Dreams est localisé en français, ce qui facilite l'accès à ceux qui préfèrent notre langue sans sacrifier l'atmosphère originale.
